Government Holiday: चंडीगढ़ में 28 नवंबर को सरकारी छुट्टी, नोटिफिकेशन जारी; जानें क्या है वजह...

Government Holiday: गुरु तेग बहादुर की के शहीदी दिवस के अवसर के अवसर पर चंडीगढ़ में 28 दिसंबर को सरकारी छुट्टी रहेगी. चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. मालूम हो कि गुरु तेग बहादुर सिखों के नौंवें गुरु थे.

Government holiday announced in Chandigarh for November 28 on the occasion of Guru Tegh Bahadur Jayanti. Notification issued by Chandigarh Administration — ANI (@ANI) November 23, 2022