दिल्ली में 11 सितंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान, जानें क्यों लिया गया ये फैसला? क्या-क्या रहेगा बंद

दिल्ली में 11 सितंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान हुआ है. दिल्ली की BJP सरकार ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS Summit) के मद्देनजर इस छुट्टी की घोषणा की. इसके तहत सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल-कॉलेज, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में सार्वजनिक अवकाश रहेगा.
दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (को-ऑर्डिनेशन ब्रांच) की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उपराज्यपाल (LG ) वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी सरकारी दफ्तरों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 11 सितंबर को अवकाश घोषित किया है. इस दिन इन संस्थानों में नियमित कामकाज नहीं होगा.
BRICS दुनिया की बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है. इसकी स्थापना 2009 में हुई थी. इसके संस्थापक देश ब्राजील, रूस, भारत और चीन थे. इसलिए इसका नाम BRIC था. 2010 में दक्षिण अफ्रीका इस समूह में शामिल हुआ. इसके बाद नाम BRICS हो गया. 2014 में BRICS ने अपना डेवलपमेंट बैंक बनाया. फिर 2023 में अर्जेंटीना, मिस्त्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE ने सदस्यता लेने की इच्छा जताई. बाद में अर्जेंटीना ने सदस्यता नकार दी. UAE की सदस्यता अभी प्रोसेस में है. इसके अलावा बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम BRICS के पार्टनर देश हैं.
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भारत 11 से 13 सितंबर को BRICS सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. मेन इवेंट 12 और 13 सितंबर को होना है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ करीब 400 अधिकारियों का बड़ा डेलीगेशन आ सकता है. जिनपिंग आखिरी बार 2019 में भारत आए थे.
भारत की BRICS अध्यक्षता की थीम ‘लचीलापन, नवाचार (इनोवेशन), सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण’ है. ऐसा विषय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानव केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है. ये ‘मानवता सर्वोपरि’ की भावना पर आधारित है. इन क्षेत्रों के अलावा, नेता साझा प्राथमिकताओं पर ब्रिक्स के भीतर सहयोग को मजबूत करने पर विचार-विमर्श करेंगे.
ANI की रिपोर्टके मुताबिक, ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचने वाले तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष और डेलीगेट्स के ठहरने के लिए ताज होटल, मौर्य शेरेटन, ली मेरिडियन, अशोक होटल, सम्राट होटल, क्लेरिजेस होटल, लीला होटल, शांगरी-ला, जनपथ होटल और ताज मान सिंह होटल में बुकिंग हुई है. ब्रिक्स समिट की सारी मीटिंग नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में होंगी.
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