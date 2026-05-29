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डिलीवरी का काम करने वाले गिग वर्कर्स के अच्छे दिन आएंगे! सरकार ने कंपनियों को दिया आदेश, 22 जून से पहले ये काम करना जरूरी

एक अनुमान के मुताबिक इस दशक के अंत तक गिग वर्कर्स की संख्या बढ़कर लगभग 2.5 करोड़ तक पहुंच जाएगी. सरकार की कोशिश इस सेक्टक में काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देना है.

Written by: Shivendra Rai
Published: May 29, 2026, 2:54 PM IST
सरकार को गिग और प्लेटफार्म पर काम करने वालों के लिए 'राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड' को चालू करने की मंजूरी मिल गई है. (फोटो क्रेडिट- IANS)
सरकार को गिग और प्लेटफार्म पर काम करने वालों के लिए 'राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड' को चालू करने की मंजूरी मिल गई है. (फोटो क्रेडिट- IANS)

Social security schemes for gig workers: सामान और फूड डिलीवरी कंपनियों के लिए काम करने वाले गिग वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देने की तैयारी की जा रही है. केंद्रीय श्रम मंत्रालय गिग वर्करों को दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य कवरेज, मातृत्व सहायता और बुढ़ापे में सुरक्षा जैसी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. केंद्र सरकार ने डिलीवरी कंपनियों को 22 जून की समय सीमा से पहले अपने कर्मचारियों का डेटा ई-श्रम पोर्टल के साथ जोड़ने के लिए कहा है.

ANI ने अपनी रिपोर्ट में श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया है कि सरकार गिग और प्लेटफार्म पर काम करने वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. FICCI में गिग और प्लेटफार्म पर काम करने वालों के मुद्दे पर हितधारकों के साथ एक परामर्श सत्र को संबोधित करते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय के संयुक्त सचिव और महानिदेशक (श्रम कल्याण), आशुतोष पेडनेकर ने कहा कि सरकार ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता’ (Code on Social Security) के तहत प्रावधानों को लागू कर रही है.

और पढ़ें: नए लेबर कोड का सबसे ज्यादा किसे मिलेगा फायदा? गिग वर्कर्स के लिए क्या-क्या? शर्तों के साथ मिलेगी सोशल सिक्योरिटी

कितने लोग गिग वर्कर का काम कर रहे हैं?

आशुतोष पेडनेकर ने बताया कि अभी इस समय लगभग एक करोड़ लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इस दशक के अंत तक यह संख्या बढ़कर लगभग 2.5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है. उन्होंने कहा कि सरकार को गिग और प्लेटफार्म पर काम करने वालों के लिए ‘राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड’ को चालू करने की मंजूरी मिल गई है. यह बोर्ड इस क्षेत्र में काम करने वालों के कल्याणकारी उपायों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेगा.

पेडनेकर ने यह भी बताया कि गिग और प्लेटफार्म पर काम करने वालों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को वित्तपोषित करने हेतु एक ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ (Social Security Fund) को भी चालू किया जा रहा है. आने वाले समय में इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दुर्घटना कवरेज, बुढ़ापे में सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ, मातृत्व लाभ, नकद लाभ जैसे फायदे मिलेंगे. साथ ही शैक्षिक ऋणों तथा अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी.

श्रम और रोजगार मंत्रालय के संयुक्त सचिव और महानिदेशक आशुतोष पेडनेकर ने ये भी कहा कि सरकार वर्तमान में इन उपायों को लागू करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है. इन लाभों को वितरित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु फंड मैनेजरों के साथ बातचीत भी की जा रही है.

गिग वर्कर किसे कहते हैं?

गिग वर्कर ऐसे कामकाजी लोगों को कहते हैं जो किसी कंपनी के फ्रीलांसर कर्मचारी होते हैं. ये कंपनी के पे-रोल पर काम नहीं करते. इन्हें काम के अनुसार वेतन दिया जाता है. गिग वर्कर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं. इनके काम के घंटे भी तय नहीं होते हैं. भारत में मुख्य रूप से फूड और सामान डिलीवरी का काम करने वाले लोगों को इस श्रेणी में गिना जा सकता है. इन्हें पीएफ (PF) या साप्ताहिक छु्ट्टी जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं. अब केंद्र सरकार इन कर्मचारियों के हित सुरक्षित करने के लिए कड़े कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है.

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उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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