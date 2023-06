पहलवानों के साथ उनके मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है सरकार- अनुराग ठाकुर

Wrestlers’ Protest: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के यौन उत्पीड़न के आरोपों का विरोध करने वाले भारत के दिग्गज पहलवानों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है. मंत्री ने कहा कि सरकार पहलवानों के साथ उनके मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है. इस बात की जानकारी अनुराग ठाकुर ने ट्विटर पर एक ट्वीट कर दी.

ट्विटर पर आज सुबह अनुराग ठाकुर ने एक ट्वीट कर लिखा, ‘सरकार पहलवानों से उनके मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है. मैंने एक बार फिर पहलवानों को इसके लिए आमंत्रित किया है.’