Painkiller Meftal: दर्द में लेते हैं मेफ्टाल पेनकिलर? तो हो जाएं सावधान, सरकार ने जारी किया अलर्ट

Meftal Tablet Side Effects: अक्सर हम बिना डॉक्टर की सलाह लिए कोई न कोई पेनकिलर खा लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है. दरअसल, भारतीय फार्माकोपिया आयोग (IPC) ने पेनकिलर दवा मेफ्टाल को लेकर चेतावनी जारी की है. आईपीसी ने कहा है कि इस दवा का सेवन करने वालों को चेतावनी दी जाती है कि Meftal घटक मेफेनैमिक एसिड साइड इफेक्ट का कारण बन सकता है. IPC ने कहा कि फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया (PvPI) डाटाबेस से दवा से होने वाले साइड इफ्क्ट्स के प्रारंभिक विश्लेषण से इओसिनोफिलिया और सिस्टमिक लक्षण (DRESS) सिंड्रोम का पता चला है.

Indian Pharmacopoeia Commission (IPC) issued a drug safety alert about Meftal painkiller, stating that its constituent, mefenamic acid, can cause adverse reactions pic.twitter.com/MHcfyoTLuI

