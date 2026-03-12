Hindi India Hindi

Government Job Recruitment Exam On Admit Card Printed Dog Photo Instead Of The Candidate

सरकारी नौकरी के लिए थी भर्ती परीक्षा, एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी की जगह छाप दी कुत्ते की फोटो

आवेदन पोर्टल में फोटो अपलोड और प्रिंटिंग के दौरान कोई तकनीकी खामी या मानवीय लापरवाही रही होगी. सोशल मीडिया पर लोग इसे 'अजब-गजब' मामला बताते हुए हंसी-मजाक कर रहे हैं, लेकिन साथ ही भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी चर्चा हो रही है.

एडमिट कार्ड की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है

बिहार के रोहतास जिले में एक बेहद अजीबोगरीब और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां चपरासी (चतुर्थ श्रेणी कर्मी) भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी की फोटो की जगह कुत्ते की तस्वीर छप गई. यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और भर्ती प्रक्रिया की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है. मामला रोहतास जिले के बिक्रमगंज अनुमंडल के धावा गांव का है. अभ्यर्थी रितेश कुमार ने 2022 में जिला एवं सत्र न्यायालय, रोहतास में चपरासी (प्यून/चतुर्थ श्रेणी) पद के लिए आवेदन किया था. आवेदन के समय उन्होंने अपनी सही फोटो अपलोड की थी, जिसकी पुष्टि एक्नॉलेजमेंट स्लिप से भी हो रही है.

परीक्षा की तारीख 15 मार्च

मार्च 2026 में प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हुए. परीक्षा की तारीख 15 मार्च 2026 निर्धारित है.जब रितेश कुमार ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो वे स्तब्ध रह गए. एडमिट कार्ड पर उनका नाम, रोल नंबर, पिता का नाम, जन्मतिथि और अन्य सभी विवरण पूरी तरह सही थे, लेकिन फोटो सेक्शन में उनकी जगह एक गोल्डन रिट्रीवर नस्ल के कुत्ते की तस्वीर छपी हुई थी. इस गड़बड़ी के कारण अभ्यर्थी काफी परेशान हो गए. उन्होंने बताया कि गांव में लोग इस पर मजाक उड़ा रहे हैं और उन्हें अपमान का सामना करना पड़ रहा है.

फोटो सुधार की मांग

वे परीक्षा केंद्र पर प्रवेश को लेकर भी चिंतित हैं, क्योंकि बिना सही फोटो के पहचान सत्यापन में समस्या आ सकती है. रितेश कुमार ने तुरंत संबंधित भर्ती बोर्ड और जिला न्यायालय प्रशासन से संपर्क किया तथा फोटो सुधार की मांग की. उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और संशोधित एडमिट कार्ड जारी करने की अपील की है.

अभ्यर्थी का कहना है कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान सब कुछ ठीक था, लेकिन सिस्टम में कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई, जिससे उनकी फोटो की जगह कुत्ते की तस्वीर आ गई. यह घटना बिहार में सरकारी भर्ती परीक्षाओं की ऑनलाइन प्रक्रिया और सत्यापन व्यवस्था पर सवाल उठा रही है.

अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया

प्रशासन की ओर से अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार मामले की जांच शुरू कर दी गई है और अभ्यर्थी को जल्द सुधारित एडमिट कार्ड जारी करने का आश्वासन दिया गया है. परीक्षा से महज कुछ दिन पहले ऐसी गड़बड़ी ने हजारों अन्य अभ्यर्थियों में भी असमंजस पैदा किया है.यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि सरकारी भर्तियों में तकनीकी सत्यापन और क्वालिटी चेक कितना महत्वपूर्ण है, ताकि अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित न हो.

