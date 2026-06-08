47 साल बाद भारत के इस राज्य में फिर से छलका पाएंगे जाम, जानें क्यों खत्म हुआ शराब बंदी कानून

लक्षद्वीप में 47 साल पुरानी शराबबंदी खत्म होना एक ऐतिहासिक नीति परिवर्तन माना जा रहा है. सरकार इसे पर्यटन और आर्थिक विकास से जोड़कर देख रही है,जबकि विरोधी इसे स्थानीय संस्कृति और सामाजिक ताने-बाने के लिए चुनौती बता रहे हैं.

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लक्षद्वीप केरल के कोच्चि तट से 440 km दूर अरब सागर में स्थित 36 प्रवाल (कोरल) द्वीपों का एक खूबसूरत समूह है. (PTI)

सरकार ने देश के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में शराब को लेकर एक बड़ा और विवादित फैसला लिया है. 47 साल पुराने शराबबंदी कानून को खत्म करते हुए प्रशासन ने लक्षद्वीप एक्साइज रेगुलेशन 2026 लागू किया है. इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में शराब के कारोबार, बिक्री और वितरण के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकेंगे. इस फैसले ने मुस्लिम बहुल द्वीपसमूह में नई राजनीतिक और सामाजिक बहस छेड़ दी है. अब सिर्फ भारत में बिहार, गुजरात, मिज़ोरम और नगालैंड में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है. इन राज्यों में शराब की बिक्री और इसका इस्तेमाल गैरकानूनी है.

लक्षद्वीप में 1979 से लागू निषेध कानून के तहत शराब की बिक्री और खपत पर कड़े प्रतिबंध थे. कुछ विशेष पर्यटन स्थलों और रिसॉर्ट्स में शराब के सीमित इस्तेमाल की परमिशन थी.नए नियम के तहत प्रशासन को शराब के निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री और खरीद के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार मिल गया है. सरकारी एजेंसियां और अधिकृत संस्थान भी शराब के खुदरा कारोबार में शामिल हो सकेंगे.

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क्या होंगे नए नियम?

नए एक्साइज रेगुलेशन के तहत 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शराब बेचने पर रोक रहेगी.

लाइसेंस, परमिट, शुल्क और करों से जुड़ी पूरी व्यवस्था प्रशासन के नियंत्रण में होगी.

इसके साथ ही शराब के व्यापार को नियमित करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा तैयार किया गया है.

पहले भी हुआ था विवाद

2023 में लक्षद्वीप प्रशासन के प्रस्तावित एक्साइज बिल को लेकर कांग्रेस,NCP और अन्य दलों ने विरोध जताया था. उस समय भी यह आशंका व्यक्त की गई थी कि शराब की उपलब्धता बढ़ने से स्थानीय समाज पर असर पड़ सकता है. हालांकि, प्रशासन लगातार यह कहता रहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कदम जरूरी हैं.

सरकार के नियंत्रण में रहेंगी शराब से जुड़ी सभी गतिविधियां



लक्षद्वीप में शराब से जुड़ी सभी गतिविधियां सरकार के नियंत्रण में रहेंगी. बिना लाइसेंस या परमिट के कोई व्यक्ति शराब का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, परिवहन, आयात या निर्यात नहीं कर सकता है.



आबकारी आयुक्त होंगे नियुक्त

लक्षद्वीप में एक आबकारी प्रशासन का गठन किया जाएगा, जिसमें एक आबकारी आयुक्त यानी एक्साइज कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा. उसका काम शराब के निर्माण, बिक्री, आयात-निर्यात और इस्तेमाल पर निगरानी रखना होगा. इसके साथ, अवैध शराब के कारोबार को रोकना और राजस्व की सुरक्षा करना भी उसकी जिम्मेदारी होगी.

सरकार का तर्क क्या है?

सरकार का कहना है कि नया कानून पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया है. लक्षद्वीप को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना के तहत सरकार का मानना है कि आधुनिक पर्यटन सुविधाओं के लिए नई एक्साइज व्यवस्था जरूरी है. साथ ही इससे रेवेन्यू बढ़ाने में भी मदद मिलेगी.

विरोध क्यों हो रहा है?

फैसले के खिलाफ स्थानीय संगठनों और कई निवासियों ने नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि शराबबंदी हटाने का निर्णय स्थानीय लोगों की सहमति के बिना लिया गया है. विरोधियों का तर्क है कि यह कदम द्वीपों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को प्रभावित कर सकता है.

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