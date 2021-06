Government of India`s final Notice to Twitter for Compliance with New IT Rules News: भारत सरकार ( Government of India) ने ट्विटर (Twitter) को नए आईटी नियमों के अनुपालन (compliance with new IT rules) के लिए ‘एक आखिरी मौका’देते हुए फाइनल नोटिस (final notice) भेजा है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) ने आज शनिवार को माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट को नोटिस भेजा है. नए आईटी नियमों के अनुपालन में विफल रहने पर ट्विटर आईटी कानून के तहत दायित्व से छूट गंवा देगी. Also Read - Twitter ने उपराष्‍ट्रपति एम वेंकैया नायडू के पर्सनल हैंडल पर ब्लू टिक रिस्टोर किया, प्रवक्‍ता ने दी सफाई

सरकार ने ट्विटर से अनुपालन अधिकारी के अलावा कंपनी के एक कर्मचारी को शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क कर्मी नियुक्त करने को कहा है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) द्वारा साझा किए गए आधिकारिक पत्र में, केंद्र ने कहा कि ट्विटर ने नियमों के तहत आवश्यक मुख्य अनुपालन अधिकारी के विवरण के बारे में सूचित नहीं किया है. Also Read - COVID-19 Updates: देश में 2 महीने में कोरोना के सबसे कम नए मामले आए, 24 घंटे में 3,380 मौतें

पत्र जिम बेकर को संबोधित किया गया है, जिन्हें 2020 में ट्विटर द्वारा डिप्टी जनरल काउंसल के रूप में नियुक्त किया गया था. पत्र में आगे लिखा गया है ”निवासी शिकायत अधिकारी और आपके द्वारा नामित नोडल संपर्क व्यक्ति भारत में ट्विटर इंक का कर्मचारी नहीं है जैसा कि नियमों में निर्धारित है. आपके द्वारा बताए गए ट्विटर इंक के कार्यालय का पता भारत में एक कानूनी फर्म का है, जो नियमों के अनुसार भी नहीं है. Also Read - कोविड वैक्सीन लेने से हो जाती है मौत, PIB Fact check के पोस्ट को Facebook-Instagram ने हटाया, दी धमकी, फिर कहा-Sorry

आईटी मंत्रालय ने यह भी नोट किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए आईटी नियम 26 मई, 2021 को लागू हुए. पत्र में कहा गया है, “एक सप्ताह से अधिक समय हो गया है लेकिन ट्विटर ने इन नियमों के प्रावधानों का पालन करने से इनकार कर दिया है.”

केंद्र ने भी ट्विटर को चेतावनी देते हुए कहा कि गैर-अनुपालन के अनपेक्षित परिणाम होंगे, जिसमें ट्विटर को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत दायित्व से छूट भी शामिल है.

बता दें कि आज दिन की शुरुआत में, ट्विटर ने पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के प्रोफाइल से ब्लू वेरिफिकेशन टिक को हटा दिया और फिर से बहाल कर दिया, यह कहते हुए कि खाता छह महीने से अधिक निष्क्रिय था.