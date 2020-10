नई द‍िल्‍ली: भारत सरकार ने देश में प्‍याज की बढ़ी कीमतों की बीच एक कदम उठाया है. भारत सरकार ने तत्‍काल प्रभाव से प्‍याज के बीज के निर्यात (export) पर रोक लगा दी है. बता दें भारत सरकार प्‍याज की कीमतों में कमी लाने के लिए 8000 टन इसका आयात कर रही है. इसकी पहली खेप नवंबर के पहले हफ्ते में आ जाएगी. Also Read - दिवाली से पहले विदेशों से मंगाया जाएगा 25 हजार टन प्याज, त्योहारी सीजन में दाम घटने की उम्मीद

केंद्र सरकार के प्‍याज के आयात के चलते बाजार में इसके भाव के नियंत्रण में दिखाई देने लगे हैं. अगले महीने कीमतों में प्‍याज के भाव में कुछ और नरमी की उम्मीद है. Also Read - सोना-चांदी नहीं, नासिक में चोरों ने 15 क्विंटल प्याज का किया सफाया, किसान को हुआ बड़ा नुकसान

बता दें कि 23 अक्टूबर को केंद्र सरकार द्वारा प्याज भंडारण की सीमा तय करने के बाद कीमत में थोड़ी नरमी आई है. हालांकि देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में प्याज का खुदरा भाव अभी भी 70 रुपए से 90 रुपए प्रति किलो तक बिक चुकी है. Also Read - Onion Price Updates: जल्द गिरेंगे प्याज के भाव, कीमतें थामने को सरकार जारी करेगी एक लाख टन का बफर स्टॉक

Government of India prohibits the export of onion seeds, with immediate effect. pic.twitter.com/vTLfwdn2R2

