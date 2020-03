नई दिल्लीः भारत सरकार ने कोरोना वारयरस के संक्रमण को रोकने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है. गृह मंत्रालय ने देश में लगातार कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रसिद्ध करतारपुर साहिब यात्रा पर 16 मार्च 2020 से ही अगले आदेश तक रो लगा दी है. सरकार ने रजिस्ट्रेशन को भी बंद कर दिया है. बता दें कि अब तक भारत में कोरोना के अब तक 105 मामले सामने आ चुके हैं.

करतारपुर साहिब, जिसे मूल रूप से गुरुद्वारा दरबार साहिब के नाम से जाना जाता है, सिखों का एक पवित्र तीर्थस्थल है. माना जाता है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव यहां अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे. करतारपुर कॉरिडोर (Kartarpur Corridor) को बीते नवंबर में खोला गया. जिसके बाद से लाखों की संख्या में यहां श्रद्धालु पहुंचे हैं.

Ministry of Home Affairs: In wake of the #COVID19india outbreak, as a precautionary measure to contain and control the spread of the disease, the travel and registration for #SriKartarpurSahib is temporarily suspended from 12 am March 16, 2020, till further orders. pic.twitter.com/i7Wfft8spp

— ANI (@ANI) March 15, 2020