Russia-Ukraine Crisis: यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए भारत सरकार ने बड़ी राहत की खबर दी है. सूत्रों के मुताबिक, भारत सरकार रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को निकालने की व्यवस्था करेगी. इतना ही नहीं, भारतीयों को वहां से निकालने के लिए फ्लाइट का खर्च भी सरकार ही वहन करेगी. सूत्रों के मुताबिक, आज रात दो विमान यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए देश से रवाना होंगे.Also Read - EXCLUSIVE: खार्किव में धमाकों और खौफ के बीच फंसे हरियाणा के छात्र, सुनाई आपबीती

Government of India will arrange evacuation flights for Indian nationals in Ukraine, cost will be borne by the government: Sources

— ANI (@ANI) February 25, 2022