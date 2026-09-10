पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग पर रुकने के मूड में नहीं सरकार- E20 से भी आगे बढ़ेगी बात, पीएम के सलहकार ने बताई प्लानिंग

हाल ही में विपक्ष ने पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर विरोध किया था और गाड़ियों को नुकसान होने का मुद्दा उठाया था. सरकार का नया प्लान पेट्रोल में 20 फीसदी से ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्लान है.

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इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल @ANI

पेट्रोल में 20% से ज्यादा इथेनॉल मिक्सिंग पर सरकार का फोकस

प्रधानमंत्री के सलाहकार बोले- सफल हुआ E20 कार्यक्रम

विपक्ष ने उठाए थे पेट्रोल में इथेनॉल मिक्सिंग पर सवाल

डीजल में भी इथेनॉल जैसी मिक्सिंग का विकल्प तलाश रही सरकार

पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट को लेकर सरकार गंभीर है और उसकी नई योजना है कि वह अब पेट्रोल बाजार में 20 फीसदी इथेनॉल यानी E20 से ज्यादा इथेनॉल मिक्स पेट्रोल को मंजूरी दे. इस मुहिम में वाहन निर्माता कंपनियां भी काम कर रही हैं और वे फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स (FFV) लाने पर तेजी से काम कर रही हैं. इन गाड़ियों में इथेनॉल मिक्स पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है. सरकार का मानना है कि अभी तक बाजार में E20 मिक्स पेट्रोल का सिस्टम सफल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार तरुण कपूर ने बताया कि सरकार पेट्रोल में E20 की योजना से आगे काम कर रही है.

हाल के दिनों में विपक्ष ने सरकार की इस इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल की व्यवस्था पर सवाल उठाए थे. खासतौर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा उठाया था कि इथेनॉल मिक्स पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान हो रहा है. इस मामले में तरुण कपूर ने कहा कि हाल में हुई आलोचनाएं खास मकसद या फिर गलत जानकारियों के चलते की गई थीं. कई रिसर्च से पता चला है कि असल में ई-20 पेट्रोल बढ़िया काम करता है और ईंधन की क्षमता में जो थोड़ी-बहुत कमी की बातें सामने आई हैं उसकी भरपाई ‘ऑक्टेन’ सामग्री से हो जाती है.

उन्होंने बताया कि अब सरकार फ्लेक्सी फ्यूल गाड़ियों के चलते पेट्रोल में E20 स्तर से ज्यादा इथेनॉल मिलाने को मंजूरी देने की दिशा में काम कर रही है. कालरा ‘द इंडिया शुगर एंड बायो-एनर्जी कॉन्फ्रेंस 2026’ के चौथे संस्करण में संबोधन दे रहे थे. उन्होंने यहां वर्चुअल माध्यम से दिए अपने संबोधन में कहा कि E20 कार्यक्रम बहुत सफल रहा है और कई वाहन निर्माता कंपनियों ने जल्दी ही फ्लेक्सी फ्यूल गाड़ियां बाजार में उतारने की घोषणा की है.

कपूर ने कहा, ‘हमारा फोकस फ्लेक्सी फ्यूल गाड़ियों और ऐसी ब्लेंडिंग को मंजूरी देने पर है, जो E20 से ज्यादा है.’ इस मौके पर उन्होंने कहा पश्चिम एशिया में जारी संकट के चलते अब जैव-ईंधन में ऐसी मिक्सिंग पर जोर देना जरूरी हो गया है. इस संकट ने कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट डाली है और कच्चे तेल की कीमतें भी 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं. इसके अलावा इन कीमतों के और उछलने के आसार हैं.

इस मौके पर उन्होंने बताया कि सरकार डीजल में भी जैव-ईंधन एडिटिव्स अपनाने पर विचार कर रही है. उन्होंने कहा कि अगर आइसोब्यूटेनॉल के साथ किए जा रहे प्रयोग सफल होते हैं तो इस जैव-ईंधन में मिलावट के लिए एक बड़ा और नया रास्ता खोल लेंगे क्योंकि ऑयल रिफाइनरी प्रोडक्शन में डीजल का बड़ा हिस्सा होता है.