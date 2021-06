Kisan Andolan: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने शुक्रवार को तीनों नए कृषि कानूनों (Farm Laws) को वापस लिए जाने से इनकार कर दिया. हालांकि, उन्होंने कहा है कि सरकार इन कानूनों के विभिन्न प्रावधानों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के साथ बातचीत फिर शुरू करने को तैयार है. सरकार और किसान यूनियनों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है. आखिरी बार बातचीत 22 जनवरी को हुई थी. 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान व्यापक हिंसा के बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत रुक गई थी. Also Read - हरियाणा में बीजेपी ऑफिस के लिए रखी गई नींव किसानों ने तोड़कर फेंकी, मुकदमा दर्ज

मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान पिछले छह महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं. किसान तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि इससे फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद बंद हो जाएगी. उच्चतम न्यायालय ने अगले आदेश तक इन कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाई है. न्यायालय ने इस मुद्दे के समाधान के लिए एक समिति का भी गठन किया है. Also Read - किसान आंदोलन: सिंघु बॉर्डर विरोध स्थल पर दिल्ली पुलिस के दो कर्मियों पर हमला

The Government of India is ready to talk to the farmers. Except for repealing the farm laws, if any farmers union wants to talk about provisions of the laws at any time, then, I will welcome it: Minister of Agriculture & Farmers' Welfare, Narendra Singh Tomar pic.twitter.com/eM5ZJ1bjih Also Read - Farmers Protest Updates: किसानों ने दिल्‍ली पुलिस के 2 ASI से की थी मारपीट, FIR दर्ज

— ANI (@ANI) June 18, 2021