महंगाई से मिलेगी राहत, केंद्र सरकार 35 रुपये किलो के भाव पर बेचेगी प्याज; जानिए पूरी डिटेल

Onion Price Hike: देश में प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार दिल्ली में गुरुवार से लोगों को 35 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज बेचने जा रही है. अभी कई जगहों पर खुदरा बाजार में प्याज 55 से 60 रुपये किलो तक बिक रहा है. ऐसे में सरकार की सस्ती प्याज योजना से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. सरकार बाजार में प्याज की सप्लाई बढ़ाकर कीमतों को काबू में रखना चाहती है.
सरकार के मुताबिक, सस्ती दर पर बेचा जाने वाला प्याज 2026 के लिए तैयार किए गए 1.21 लाख टन के बफर स्टॉक का हिस्सा है. सरकार अपने मूल्य स्थिरीकरण कोष के जरिए बाजार में प्याज की सप्लाई बढ़ा रही है. इसका मकसद कीमतों में अचानक बढ़ोतरी को रोकना है. प्याज की बिक्री नेफेड, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ यानी NCCF और केंद्रीय भंडार के जरिए की जाएगी. NCCF दिल्ली में केंद्रीय भंडार की करीब 100 दुकानों से सीधे लोगों को प्याज उपलब्ध कराएगा.
NCCF के पास करीब 62,000 टन प्याज का बफर स्टॉक मौजूद है. संस्था ने महाराष्ट्र के नासिक से 400 टन प्याज विशेष रेल सेवा ‘कांदा एक्सप्रेस’ के जरिए दिल्ली भेजा है. इसके गुरुवार तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है. वहीं नेफेड के पास भी 55,000 टन से कम प्याज का स्टॉक है. नेफेड दिल्ली के अलावा कोच्चि और गुवाहाटी जैसे बड़े शहरों में भी कम कीमत पर प्याज बेचने की तैयारी कर रहा है. नासिक से 800 टन प्याज लेकर पहली विशेष रेल भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है.
सरकार सिर्फ दिल्ली तक इस योजना को सीमित नहीं रखना चाहती. विशेष मालगाड़ियों के जरिए चेन्नई, एर्नाकुलम, मदुरै और गुवाहाटी जैसे शहरों में भी प्याज भेजा जाएगा. उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि आने वाले दिनों में कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद और रायपुर जैसे शहरों में भी योजना लागू की जाएगी. दिल्ली-एनसीआर में मदर डेयरी के केंद्रों तक भी सस्ती प्याज की बिक्री बढ़ाई जा सकती है.
प्याज के दाम पिछले एक महीने में तेजी से बढ़े हैं. 25 अगस्त को देश में प्याज की औसत खुदरा कीमत 44.72 रुपये प्रति किलो थी. 25 जुलाई को यह 34.80 रुपये प्रति किलो थी. यानी एक महीने में कीमत 28 फीसदी से ज्यादा बढ़ गई. अगस्त 2025 में प्याज का औसत खुदरा भाव 28.67 रुपये किलो था. इस हिसाब से इस साल कीमत करीब 56 फीसदी ज्यादा है. सरकार का मानना है कि बफर स्टॉक से लगातार प्याज बाजार में भेजने और विशेष ट्रेनों से सप्लाई बढ़ाने पर कीमतों में नरमी आ सकती है. सरकारी कदम का असर नासिक और लासलगांव जैसे बड़े थोक बाजारों में भी दिखने लगा है, जहां प्याज के दाम में कुछ कमी दर्ज की गई है.
(इनपुट: IANS)
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