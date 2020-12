Farmers Protest: देश की राजधानी दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन जारी है. किसान नए कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं. किसान संगठनों की मांग है कि इन कानूनों को जल्द से जल्द वापस लिया जाए. प्रदर्शनकारी किसानों ने बुधवार को कहा कि नए कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए और अगर मांगें नहीं मानी गईं तो राष्ट्रीय राजधानी की और सड़कों को बाधित किया जाएगा. संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान नेता दर्शन पाल ने आरोप लगाया कि केंद्र किसान संगठनों में फूट डालने का काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा. Also Read - केजरीवाल का पंजाब के CM पर हमला- 'कैप्टन साहब गंदी राजनीति ना करें, कृषि कानून का पहले क्यों नहीं किया विरोध?

उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे. उन्होंने कहा, 'तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए केंद्र को संसद का विशेष सत्र आहूत करना चाहिए.' किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि अगर केंद्र तीनों नए कानूनों को वापस नहीं लेगा तो किसान अपनी मांगों को लेकर आगामी दिनों में और कदम उठाएंगे. संवाददाता सम्मेलन के पहले करीब 32 किसान संगठनों के नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर बैठक की जिसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए.

We call for burning of effigies throughout the country to protest against Modi government and corporate houses on December 5: Darshan Pal, President of Krantikari Kisan Union

उधर क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शनपाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए. हम चाहते हैं कि सरकार विशेष सत्र बुलाकर इन कानूनों को रद्द कर दे. उन्होंने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि हमारे पंजाब के किसानों के अलावा पूरे देश के किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया जाए. हमने 5 तारीख़ को पूरे देश में मोदी सरकार का पुतला दहन करने का आह्वान किया है. पूरे देश में 5 तारीख को धरना देंगे. 7 तारीख को खिलाड़ी और कलाकार, जिन्हें राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं वे उन्हें वापस दे देंगे.

I appeal to the farmers that the laws are in their interest and the reforms have been done after a long wait, but if they have any objection to it then we are ready to address their concerns: Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar

