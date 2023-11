सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में DGCA अधिकारी Anil Gill को किया सस्पेंड, जानें क्या बोले सिंधिया

केंद्र सरकार ने बुधवार को नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के अधिकारी कैप्टन अनिल गिल को सस्पेंड कर दिया. विमानन नियामक कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने पर विचार कर रहा है. भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच, उनके खिलाफ शुरुआती जांच पूरी हो गई और रिपोर्ट हाल में नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Directorate General of Civil Aviation) को सौंपी गई.

मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, गिल को केंद्रीय सिविल सेवा नियमों की धारा 10 के तहत सस्पेंड कर दिया गया है. इसके तहत नियुक्ति प्राधिकारी किसी सरकारी अधिकारी को उन मामलों में निलंबित कर सकता है, जहां व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है. वर्तमान में, गिल DGCA में एयरोस्पोर्ट्स निदेशालय में निदेशक हैं.

“There is zero tolerance towards malpractices. Any such issue will always be dealt with the strictest measures in accordance with the law,” says Union Civil Aviation minister.

