केंद्र सरकार ने ट्विटर (Twitter) पर किसानों के विरोध प्रदर्शनों (Farmers Protests) के बारे में गलत सूचना और भड़काऊ सामग्री फैलाने वाले 1178 पाकिस्तानी-खालिस्तानी ( Pakistani-Khalistani)खातों को हटाने के लिए सोशल मीडिया कंपनी से कहा है. सूत्रों के मुताबिक, टि्वटर को अभी इसी आदेश का पूरी तरह से पालन करना है.

बता दें कि गाज़ीपुर ​बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 73वें दिन भी जारी है. 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद सरकार ने ऐसे सैकड़ों टि्वटर अकांउट्स की पहचान की है, जो किसानों के विरोध प्रदर्शन के बारे में गलत और भड़काऊ सूचना फैला रहे हैं. इसके बाद केंद्र सरकार 1178 पाकिस्तानी-खालिस्तानी अकाउंट हटाने के लिए कहा है. हालाकि अभी इस पर टि्वटर की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. देखना होगा कि इस दिशा में टि्वटर क्‍या और कितना प्रभावी कदम उठा रहा है.

Government tells Twitter to remove 1178 Pakistani-Khalistani accounts spreading misinformation and provocative content around farmers’ protests. Twitter yet to completely comply with orders: Sources pic.twitter.com/YGZLnjxbv3

