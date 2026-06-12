TV, रेडियो और DTH के लिए अब एक ही नियम! सरकार लाई नया ड्राफ्ट, जानें आपके लिए क्या-क्या बदल जाएगा?

देश में टीवी चैनल, रेडियो और DTH (डायरेक्ट टू होम) सर्विस के लिए अब अलग-अलग नियमों की जगह एक ज्वॉइंट रूलबुक लागू हो सकता है. केंद्र सरकार ने दूरसंचार अधिनियम 2023 (Telecommunications Act, 2023) के तहत ट्रांसमिशन सर्विस के लिए नए मसौदा नियम (Draft Rules) जारी किए हैं. इनपर लोगों से राय मांगी गई है. सरकार का कहना है कि इस कदम से ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए एक आसान और इंटिग्रेटेड रेगुलेटरी तैयार होगी. इससे कारोबार करना आसान बनेगा.
अभी तक टीवी चैनलों, डायरेक्ट टू होम सर्विस, FM रेडियो, कम्युनिटी रेडियो और दूसरे ट्रांसमिशन सर्विस के लिए अलग-अलग गाइडलाइंस और लाइसेंसिंग सिस्टम है. नए प्रस्ताव का मकसद इन सभी सिस्टम को मर्ज करके एक सिस्टम बनाना है. इससे नियमों में एकरूपता आएगी और कंपनियों को अलग-अलग प्रक्रियाओं से गुजरना नहीं पड़ेगा.
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सरकार का यह कदम टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के मुताबिक उठाया गया है. यह नया कानून औपनिवेशिक दौर के इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की जगह लाने के लिए बनाया गया था. नए कानून के तहत टेलीकम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन सर्विस के लिए मॉर्डन और टेक्नोलॉजी बेस्ड रेगुलेटर स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश की जा रही है.
प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो यानी PIB की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित नियमों के तहत कई तरह की ट्रांसमिशन सर्विस को इंटिग्रेटेड स्ट्रक्चर के दायरे में लाया जा सकता है. इनमें टीवी चैनल ब्रॉडकास्टिंग, DTH सर्विस, हेड-एंड-इन-द-स्काई (HITS), FM रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, टेलीपोर्ट सर्विस और दूसरे ट्रांसमिशन प्लेटफॉर्म शामिल हैं.
टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI पहले ही सरकार को सुझाव दे चुकी है कि अलग-अलग ट्रांसमिशन सर्विस के लिए एक आसान सिस्टम बनाया जाए. इसके तहत लाइसेंसिंग, टैरिफ और ऑपरेशन संबंधी शर्तों को एक समान ढांचे में लाने की सिफारिश की गई थी.
सरकार का मानना है कि अलग-अलग नियमों की जगह एक ही नियमावली होने से ट्रांसमिशन इंडस्ट्री के लिए नियमों का पालन करना आसान होगा. कंपनियों को बार-बार अलग-अलग विभागों और प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा. इससे निवेश को बढ़ावा मिलने और कारोबार करने की लागत कम होने की उम्मीद है.
फिलहाल इन मसौदा नियमों का सीधा असर दर्शकों के टीवी बिल या रेडियो सर्विस पर नहीं पड़ेगा. अगर नया सिस्टम लागू होता है, तो सर्विस के ऑपरेशन में ज्यादा ट्रांसपिरेंसी आएगी. नई तकनीकों और सेवाओं को बाजार में लाने की प्रक्रिया भी आसान हो सकती है.
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