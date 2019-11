नई दिल्ली: गांधी परिवार को दिए गए एसपीजी सुरक्षा कवच को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले की कांग्रेस ने शुक्रवार को निंदा की और इसे एक भयावह और प्रतिशोधात्मक कदम बताया. कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने ट्वीट किया, “भाजपा दो प्रधानमंत्रियों के परिवार के सदस्यों की जिंदगियों के साथ समझौता कर निजी प्रतिशोध के अंतिम पायदान पर उतर आई है.”

कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य जितिन प्रसाद ने कहा कि यह एक भयावह कदम है. उन्होंने कहा, “एक ऐसा परिवार, जिसके पारिवारी जनों की देश की सेवा के दौरान राजनीतिक हत्याएं हुईं, उनके एसपीजी सुरक्षा कवच को हटाना इस सरकार की भयावह प्रतिशोध की राजनीति को जाहिर करती है.” केंद्र सरकार ने इसके पहले शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका के एसपीजी सुरक्षा कवच को हटा दिया. अब इन तीनों को केंद्रीय सुरक्षा बल द्वारा जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी.

KC Venugopal, Congress: PM Modi & Home Minister Amit Shah has been blinded by personal revenge & political vendetta. This is proved by unceremonious withdrawal of SPG cover of ma’am Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi. pic.twitter.com/BJC8aBua6I

क्यों सरकार ने गांधी परिवार से वापस ली एसपीजी सुरक्षा, सामने आईं चौंकाने वाली वजहें

वहीं गांधी परिवार से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) का सुरक्षा कवच वापस लिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सूत्रों ने कहा है कि वे सुरक्षा का लगातार उल्लंघन करते रहे हैं, शायद इसी के चलते सरकार ने यह कदम उठाया होगा. सरकारी सूत्र ने बताया कि राहुल गांधी ने 2005 से 2014 तक देश के अलग-अलग हिस्सों में नॉन-बुलेट रजिस्टेंट व्हीकल (नॉन-बीआर वाहन) में 18 बार यात्रा की. यह एक गंभीर उल्लंघन है. इसके अलावा 2015 से इस वर्ष मई तक पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा 1,892 मौकों पर दिल्ली में नॉन-बीआर वाहनों में यात्रा की गई. इस हिसाब से राहुल ने एक दिन में लगभग एक बार सुरक्षा कवच तोड़ा है. दिल्ली के बाहर की बात करें तो इस साल जून तक 247 मौकों पर उन्होंने नॉन-बीआर वाहनों का उपयोग यात्रा के लिए किया. इतना ही नहीं कई मौकों पर वह वाहन की छत पर यात्रा करते नजर आए, जोकि मोटर व्हीकल एक्ट और सुरक्षा सलाह की अवेहलना है.

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की बात की जाए तो वह भी अपने बेटे से सुरक्षा के उल्लंघन को लेकर ज्यादा पीछे नहीं हैं. दिल्ली में 2015 से 2019 तक उन्होंने एसपीजी बीआर व्हीकल का इस्तेमाल 50 मौकों पर नहीं किया. इन सभी अवसरों में से एक बार ऐसा भी हुआ जब राहुल गांधी ने उनके नॉन-बीआर वाहन को चलाया. 2019 तक उन्होंने पिछले पांच वर्षो में देश के विभिन्न स्थानों पर नॉन-बीआर वाहन में 13 अनिर्धारित यात्राएं कीं. 2015 के बाद से उन्होंने 24 विदेशी यात्राएं कीं, जिसमें वह एसपीजी के अधिकारियों को साथ लेकर नहीं गईं.

KC Venugopal, Congress: Two former PMs of India, Indira Gandhi and Rajiv Gandhi were murdered & it was Atal Bihari Vajpayee who amended the law to give the family of Indira Gandhi and Rajiv Gandhi, the SPG cover. Modi & Shah have undone it now. https://t.co/XxFwIsuhVP pic.twitter.com/AeEpY391sn

— ANI (@ANI) November 8, 2019