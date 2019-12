अहमदाबाद: गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी अनिल प्रथम ने देशभर से सामने आई बलात्कार की घटनाओं पर हैरानी जताते हुए महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर पुलिस के रवैये पर नाखुशी प्रकट की. 1989 बैच के अधिकारी प्रथम फिलहाल राज्य की महिला शाखा में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं. प्रथम ने इस तरह के अपराधों को लेकर रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ट्विटर और फेसबुक पर अपनी चिंताएं जाहिर कीं.

प्रथम ने रविवार को ट्वीट किया, “मैंने सुबह तीन समाचार पत्र पढ़े, जिनमें देशभर से सामने आईं बलात्कार की घटनाओं की खबरें थीं. गुजरात में बीते 48 घंटे में बलात्कार के तीन मामले सामने आए. मैं नागरिकों के साथ दूरी को पाटने के लिए महिला सशक्तिकरण के मामले में हितधारकों (पुलिस भी) के दृष्टिकोण से नाखुश हूं.”

Today is 01/12/2019 . I read three newspapers in the morning. All over india we have news of rape. Gujarat reported 3 rapes in last 48 hours. I share my unhappiness over the approach of stakeholders (also police) on the subject of Women empowerment to bridge gap with citizens

