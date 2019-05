भुवनेश्वर: ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल ने नवीन पटनायक को राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है. इससे पहले बीजद प्रमुख ने रविवार को सरकार बनाने का दावा पेश किया. बीजद को 146 विधानसभा सीटों से में 112 सीटें मिली हैं.

Bhubaneswar: Odisha CM & BJD chief Naveen Patnaik met Governor Prof Ganeshi Lal today and conveyed to him that he has been elected as the leader of BJD legislative party. The Governor has extended invitation to Naveen Patnaik to form the government in the state. pic.twitter.com/L78oFhLcyI

— ANI (@ANI) May 26, 2019