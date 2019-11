नई दिल्लीः महाराष्ट्र में भाजपा और एनसीपी के गठबंधन वाली सरकार बनने के बाद राज्य से गवर्नर रूल को हटा लिया गया. महाराष्ट्र से आज सुबह ऐसी खबर आई जिसने पूरी राजनीति जगत को थोड़ी देर के लिए हैरान कर दिया. कुछ घंटों पहले जहां महाराष्ट्र की पूरी राजनीति शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द घूम रही थी वहीं शनिवार की सुबह ने सब कुछ अचानक से पलट दिया जिस पर किसी को विश्वास ही नही हुआ.

भाजपा और एनसीपी की सरकार बनने के बाद गवर्नर रूल हटाने की औपचारिक तौर पर घोषणा भी कर दी है. नई सरकार के गठन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को ट्वीट करके बधाई दी है.

The notification revoking President’s rule in Maharashtra pic.twitter.com/JSbAIOFUE6

उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मुझे विश्वास है यह नई सरकार महाराष्ट्र के विकास और कल्याण के प्रति निरंतर प्रयासरत रहेगी और प्रदेश में प्रगति के नए मापदंड स्थापित करेगी.

BJP President & Union Home Minister, Amit Shah congratulates Devendra Fadnavis & Ajit Pawar on taking oath as Maharashtra Chief Minister and Deputy Chief Minister, respectively. pic.twitter.com/DBX3gBdPOU

