जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने उस परामर्श को 10 अक्टूबर से वापस लेने का निर्देश दिया है, जिसमें पर्यटकों से घाटी छोड़ देने को कहा गया था. 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 रद्द किए जाने से पहले सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें वहां मौजूद पर्यटकों को तुरंत घाटी छोड़ने का आदेश दिया गया था. अब 10 अक्‍टूबर से पर्यटक जम्‍मू-कश्‍मीर जा सकेंगे. इस संबंध में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सलाहकारों और मुख्य सचिव के साथ सोमवार को सुरक्षा स्थिति पर समीक्षा बैठक की.

Government of Jammu and Kashmir: Governor Satya Pal Malik has directed that the Home Department’s advisory asking tourists to leave the valley be lifted immediately. This will be done with effect from 10.10.2019. pic.twitter.com/eyyI9o6TdS



बैठक में योजना और आवास और शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिवों ने भी भाग लिया. इसके अलावा बैठक में राज्यपाल मलिक को खंड विकास परिषदों (BDC) चुनावों के बारे में जानकारी दी गई. उन्हें सूचित किया गया कि बीडीसी चुनावों में सक्रिय रुचि है और बीडीसी के अध्यक्षों की अधिकांश सीटें भरी जाएंगी.

Government of Jammu And Kashmir: The Governor was briefed about the Block Development Councils (BDC) elections. He was informed that there is active interest in the BDC elections and most of the seats of Chairpersons of BDCs would be filled. https://t.co/XWJ8YOPBhJ

— ANI (@ANI) October 7, 2019