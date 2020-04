नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने मार्च में मध्‍य प्रदेश में हुए सत्‍ता परिवर्तन के घटनाक्रम के मामले में राज्‍यपाल लालजी टंडन की भूमिका को सही करार दिया है. शीर्ष कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में फैसला देते हुए कहा कि गवर्नर का फ्लोर टेस्‍ट करने का आदेश सही था, क्‍योंकि सरकार बहुमत खो चुकी थी और यह जरूरी था. Also Read - कोरोना वायरस: इंदौर में मृतकों का आंकड़ा 32 पर पहुंचा, संक्रमितों की संख्या 300 पार

ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वाईडी चंद्रचूड की अध्‍यक्षता वाली बेंच ने आज सोमवार को दिया है.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वाईडी चंद्रचूड ने अपने 68 पेज के दिए फैसले में बताया कि ये गवर्नर की शक्यिां हैं. जस्टिस चंद्रचूड ने कहा कि निर्णय में संवैधानिक कानून और गवर्नर की शक्तियों पर विस्‍तृत निर्णय दिया गया है.

Madhya Pradesh govt formation case: Supreme Court bench headed by Justice DY Chandrachud says the Governor was right in ordering the floor test and that it was necessary as the govt had lost the majority. pic.twitter.com/6kUbNiOcUg

