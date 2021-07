नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के इलाज एवं रोकथाम में व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले पल्स ऑक्सीमीटर और डिजिटल थर्मामीटर जैसे पांच जरूरी चिकित्सा उपकरणों पर व्यापार लाभ या मार्जिन को 70 प्रतिशत पर सीमित करने के साथ अब तक करीब 620 ब्रांडों की कीमतों में कमी आई है. रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि यह सीमा 20 जुलाई से लगाई गई है.Also Read - West Indies vs Australia: वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीमों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव; जल्द शुरू होगी सीरीज

केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है, " व्यापक जनहित में सरकार ने 5 चिकित्सा उपकरणों – पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन, नेब्युलाइज़र, डिजिटल थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर के लिए व्यापार मार्जिन को सीमित करती है. यह 20 जुलाई से प्रभावी होगा और चिकित्सा उपकरणों की कीमतों में भारी कमी करेगा.

बीते गत 13 जुलाई को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ), 2013 के पैरा 19 के तहत मिले असाधारण अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए पांच चिकित्सा उपकरणों – ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, बीपी मॉनिटर, नेबुलाइजर और डिजिटल थर्मामीटर के व्यापार मार्जिन पर सीमा लगा दी थी. प्राइस टू डिस्ट्रिब्यूटर (पीटीडी) या वितरक को मिलने वाली कीमत के स्तर पर लाभ को 70 प्रतिशत तक सीमित किया गया था.

In larger public interest, Govt caps Trade Margin for 5 Medical Devices -Pulse Oximeter, Blood Pressure Monitoring Machine, Nebulizer, Digital Thermometer, Glucometer. It’ll be effective from July 20 & hugely reduce prices of medical devices: Ministry of Chemicals and Fertilizers pic.twitter.com/TS66yZYV16

— ANI (@ANI) July 24, 2021