नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने अस्‍पतालों में कोविड-19 के रोगियों की सही तरीके से देखरेख नहीं करने से जुड़े स्वत: संज्ञान वाले एक मामले में सख्‍त टिप्‍पणी की है और दिल्‍ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा, दिल्‍ली के अस्‍पतालों में शवों के बीच रहने को मजबूर कोविड-19 रोगियों का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्‍ली के हालात भयावह हैं. Also Read - बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच केजरीवाल सरकार के मंत्री ने कहा, दिल्‍ली में नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन

न्यायमूर्ति शाह ने कहा, “यदि शवों का इस तरह से इलाज किया जा रहा है, तो शव कचरे में पाए जा रहे हैं. लोगों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है”. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगले हफ्ते बुधवार तक के लिए टाल दी. Also Read - लॉकडाउन में श्रमिकों को वेतन नहीं देने वाली कंपनियों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कार्रवाई न करे सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और दिल्ली के LNJP अस्पताल सहित राज्य सरकारों को इस मामले पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया. SC राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि वे रोगी प्रबंधन प्रणाली की स्थिति देखें और उचित स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें. Also Read - देश में एक दिन में सर्वाधिक कोरोना के मामले और मौतें, संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3 लाख के पास

Supreme Court says that the Government hospitals in Delhi aren’t giving due care and concern to the bodies. The patients’ families aren’t even informed about deaths. In some cases, families haven’t been able to attend the last rites too. https://t.co/493yw5xZVS

