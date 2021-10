Mehbooba Mufti, PDP, J&K, Jammu & Kashmir: जम्‍मू-कश्‍मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने आज मंगलवार को फिर तख्‍ख लहजे में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और केंद्र की जम्‍मू-कश्‍मीर में आतंकवाद से निपटने की नीति पर सवाल उठाते हुए गंभीर नतीजों को लेकर भी चेतावनी दी है. पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा, हालिया हत्याएं (कश्मीर में) दुखद हैं…यह सरकार की विफलता है. एक कवर-अप के रूप में, सरकार बिना सबूत लोगों को गिरफ्तार कर रही है. अगर वे गिरफ्तार करते रहे, तो नतीजे खतरनाक होंगे, इसकी कीमत सभी को चुकानी पड़ेगी.Also Read - सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे मनोज तिवारी हुए घायल, वाटर कैनन की चपेट में आए BJP सांसद; अस्पताल में भर्ती

महबूबा मुफ्ती ने कहा, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को अल्पसंख्यकों पर हमलों के इनपुट के बारे में पहले से ही जानकारी थी. फिर भी उन्होंने इन्हें नज़रअंदाज़ करना चुना. इसके बजाय वे केंद्रीय मंत्रियों को सुरक्षा प्रदान करने में व्यस्त थे, जिन्हें बीजेपी जम्मू-कश्मीर में तथाकथित सामान्य स्थिति का फर्जी नैरेटिव को बढ़ावा देने लिए कश्मीर लाया गया था. Also Read - Pakistani आतंकी ने हैरान करने वाले राज उगले, इंडियन पासपोर्ट से विदेश यात्राएं की, दिल्‍ली में पीर मौलाना बनकर घूमा, अब 14 दिन के पुलिस रिमांड पर

The recent killings (in Kashmir) are saddening…It is govt failure. As a cover-up, govt is arresting people without evidence. If they keep arresting repercussions will be dangerous, everyone will have to pay the price: PDP leader Mehbooba Mufti pic.twitter.com/oZwZV9zx50

— ANI (@ANI) October 12, 2021