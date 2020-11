नई दिल्‍ली: पंजाब, हरियाणा, यूपी से देश की राजधानी में प्रवेश कर चुके हजारों आंदोलकारी किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसान यूनियनों से उनके मुद्दे हल करने के लिए तैयार है. मंत्री तोमर ने कहा- मैं राजनीतिक पार्टियों से आग्रह करता हूं कि वे किसानों के नाम पर राजनीति न खेलें. Also Read - Farmers Protest Death: 40 गांव के किसानों को लेकर दिल्ली आ रहे 45 वर्षीय धन्ना सिंह की मौत, किसान नाराज

केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा, सरकार किसान यूनियनों के साथ बातचीत के लिए तैयार है ताकि उनके मुद्दों को हल किया जा सके. हमने उन्हें 3 दिसंबर को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है. मुझे उम्मीद है कि वे बैठक में आएंगे. मैं राजनीतिक दलों से किसानों के नाम पर राजनीति नहीं करने का आग्रह करता हूं.

