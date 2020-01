नई दिल्लीः आंध्र प्रदेश सरकार ने वेटनरी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और मर्डर केस के बाद महिलाओं के प्रति हो रहे जघन्य अपराधों में रोक लगाने के लिए राज्य में दिशा एक्ट 2019 पारित किया था. अब सरकार ने इसे सुचारु रूप से लागू करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ा दिया है. राज्य सरकार ने इस कानून के लिए दो महिला आफीसर्स की नियुक्ति की है ताकि वें घटना की शिकार हुई महिलाओं के दर्द को समझकर उन्हें तुरंत न्याय दे सकें.

आंध्र प्रदेश सरकार ने इसके लिए आईएएस अधिकारी डॉ.कृतिका शुक्ला और आईपीएस अधिकारी एम दीपिका को नियुक्त किया है. सरकार का मानना है कि महिला होने के नाते यह दोनों अधिकारी किसी भी घटना में एक महिला के दर्द और उसकी परेशानियों को अच्छे से समझ सकती है और इसके लिए वे जल्द से जल्द न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है.

Andhra Pradesh: Govt of Andhra Pradesh has appointed Dr. Kritika Shukla (pic 1), IAS & M. Deepika (pic 2), IPS as Special Officers for implementing the Andhra Pradesh Disha Act 2019, which is intended for speedy trial & faster execution in cases of sexual offences against women. pic.twitter.com/3Ko5BtD5KU

