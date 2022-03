नई दिल्ली : कोरोना (Corona) से दुनिया की जंग अब भी जारी है. तमाम देशों में वैक्सीनेशन (Vaccination) का कार्यक्रम तेजी से चलाया जा रहा है. इधर कोरोना टेस्ट भी काफी कम होने लगे हैं, इसके बावजूद दुनियाभर के कई देशों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी इस पर चिंता जाहिर की है. भारत में हालांकि, कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) अब थम चुकी है और दैनिक संक्रमण के मामले 3000 से नीचे आ चुके हैं. चीन, हॉन्गकॉन्ग, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में कोरोना के मामलों में पिछले कुछ दिनों में तेज उछाल देखने को मिला है, ऐसे में सरकार अलर्ट मोड में है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) ने जीनोम सीक्वेंसिंग और कोरोना के मामलों पर पैनी नजर रखने के लिए उच्च दर्जे की मुस्तैदी दिखाने का आह्वान किया है.Also Read - Covid-19 Update: कम टेस्टिंग के बावजूद दुनियाभर में फिर बढ़ने लगे कोरोना वायरस के मामले, WHO ने जताई चिंता

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में बुधवार को हुई एक रिव्यू मीटिंग में कोविड19 के हालात और देश में टीकाकरण अभियान के संबंध में निर्देश दिए गए. यही नहीं 27 मार्च से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने के फैसले पर भी एक बार फिर से विचार किया गया. हालांकि, इस संबंध में अभी फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है, यानी 27 मार्च से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने जा रही हैं.

इस मीटिंग में वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी शामिल थे, जिसमें स्वास्थ्य सचिव, फार्मा सचिव और सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भी शामिल थे. नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वीके पॉल, आईसीएमआर के डायरेक्टर-जनरल बलराम भार्गव, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC) के प्रमुख सुरजीत सिंह और कई अन्य अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे. Also Read - दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ निजामुद्दीन मरकज की 4 मंजिलों को फिर से खोलने की दी इजाजत