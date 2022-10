केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (Andaman & Nicobar Islands) में एक महिला से रेप के आरोपी वरिष्ठ IAS अधिकारी जितेंद्र नारायण (Jitendra Narain) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, सरकार अपने अधिकारियों द्वारा उनकी रैंक और पद की परवाह किये बिना अनुशासनहीनता के कृत्यों को कतई सहन नहीं करेगी, विशेष रूप से महिलाओं की गरिमा से जुड़ी घटनाओं के संबंध में. बयान के अनुसार, मंत्रालय को रविवार को अंडमान और निकोबार पुलिस से नारायण और अन्य द्वारा एक महिला के कथित यौन उत्पीड़न के संबंध में एक रिपोर्ट मिली थी, जब वह द्वीपसमूह के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे.Also Read - उत्तर प्रदेश के बाराबंखी में नदी किनारे मिला लापता युवक का शव, पुलिस गिरफ्त में तीन संदिग्ध

MHA today placed Jitendra Narain, a 1990-batch senior IAS officer of AGMUT Cadre & then Chief Secretary of Andaman & Nicobar Islands, under suspension with immediate effect over allegation of an alleged sexual assault of a woman: Jt Secy (UT Division) in MHA Ashutosh Agnihotri

— ANI (@ANI) October 17, 2022