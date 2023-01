सरकार ट्रक ड्राइवरों के काम के घंटे तय करने के लिए लाएगी कानून: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ट्रक चालकों के काम के घंटे निर्धारित करने के लिए कानून लाया जाएगा और वर्ष 2025 के समाप्त होने से पहले सड़क दुर्घटनाओं को 50 प्रतिशत तक कम करने का प्रयास किया जा रहा है

(फाइल फोटो )

नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री (Union Road Transport and Highways Minister) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा है कि ट्रक चालकों के काम के घंटे निर्धारित करने के लिए (to fix working hours of truck drivers) एक कानून लाया (Govt will bring law) जाएगा और वर्ष 2025 के समाप्त होने से पहले सड़क दुर्घटनाओं को 50 प्रतिशत तक कम करने का प्रयास किया जा रहा है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि 2025 के अंत से पहले सड़क दुर्घटनाओं में 50 फीसदी की कमी लाने के लिए सभी के प्रयास जरूरी हैं.

सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान एक जन पहुंच अभियान- ‘सड़क सुरक्षा अभियान’ में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि सड़क मंत्रालय सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है और सड़क सुरक्षा के सभी 4ई – इंजीनियरिंग, प्रवर्तन (इंफोर्समेंट), शिक्षा (एजुकेशन) और आपात स्थिति (इमर्जेन्सी) देखरेख के क्षेत्र में कई कदम उठाए गए हैं.

बुधवार को जारी एक सरकारी बयान के अनुसार, मंत्री ने कहा कि ट्रक चालकों के लिए काम के घंटे निर्धारित करने के लिए एक कानून लाया जाएगा। इस वर्ष, मंत्रालय ने ‘सभी के लिए सुरक्षित सड़क’ का प्रचार करने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा के तहत 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह (आरएसडब्ल्यू) मनाया.

कार्यक्रम के दौरान मेगास्टार अमिताभ बच्चन, ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु और कई अन्य हितधारकों ने सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की. सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान 4 घंटे के टेलीथॉन और आउटरीच अभियान “सड़क सुरक्षा अभियान” में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि ट्रक चालकों के काम के घंटे निर्धारित करने के लिए देश में जल्द ही एक कानून लाया जाएगा.

अधिकारियों ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं और चोटों में कमी लाने के लिए इंजीनियरिंग, प्रवर्तन, शिक्षा और आपातकालीन देखभाल सहित सड़क सुरक्षा के सभी 4ई में कई पहल की हैं. इस वर्ष, इसने ‘स्वच्छता पखवाड़ा’ के तहत 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह (आरएसडब्ल्यू) मनाया, जिसका उद्देश्य ‘सभी के लिए सुरक्षित सड़कों’ का प्रचार करना था.

सप्ताह के दौरान मंत्रालय ने दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर ‘नुक्कड़ नाटक’ (नुक्कड़ शो), संवेदीकरण अभियान, स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए प्रतियोगिताओं, कॉरपोरेट्स के सहयोग से सड़क सुरक्षा प्रदर्शनियों, वॉकथॉन, टॉक शो और पैनल चर्चाओं सहित कई गतिविधियों का आयोजन किया.

इसके अलावा, एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल आदि जैसी सड़क की मालिक एजेंसियों ने यातायात नियमों और विनियमों के अनुपालन, पैदल यात्रियों की सुरक्षा, टोल प्लाजा पर चालकों के लिए आंखों की जांच शिविर और सड़क इंजीनियरिंग से संबंधित अन्य पहलों से संबंधित विशेष अभियान चलाए.

देश भर के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के परिवहन और पुलिस विभागों, गैर सरकारी संगठनों, निजी कंपनियों और आम जनता ने भी जागरूकता अभियान चलाकर, पहले प्रतिक्रिया देने वाले को प्रशिक्षण देकर, जमीनी स्तर तक नियमों और विनियमों के सख्त प्रवर्तन को सुनिश्चित करके और अन्य गतिविधियों का संचालन करके इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लिया. सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यशालाएं और हिमायत कार्यक्रम. (भाषा-आईएएनएस)