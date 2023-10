Qatar में मौत की सजा पाए नेवी के पूर्व 8 अफसरों के परिजनों से मिले विदेश मंत्री जयशंकर, दिया हर संभव मदद का भरोसा

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर (External Affairs Minister S Jaishankar) ने आज सोमवार को भारतीय नौसेना के उन आठ पूर्व अधिकारियों (former Indian Navy personnel) के परिवारों के सदस्यों से मुलाकात की, जिन्हें कतर की एक अदालत ने मौत की सजा (death sentence) सुनाई है. जयशंकर ने इन लोगों को आश्वस्त किया कि सरकार इस मामले को सर्वोच्च महत्व देती है और वह उनकी चिंताओं एवं दर्द को साझा करती है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार उनकी रिहाई के लिए हर संभव प्रयास करेगी.

विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, आज सुबह, कतर में हिरासत में लिए गए आठ भारतीयों के परिजनों से मुलाकात की. इस बात पर जोर दिया कि सरकार मामले को सर्वोच्च महत्व देती है. हम परिजनों की चिंताओं और दर्द को पूरी तरह से साझा करते हैं.

विदेश मंत्री ने कहा, यह रेखांकित किया कि सरकार उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखेगी. इस संबंध में परिजनों के साथ समन्वय किया जाएगा. निजी कंपनी अल दहरा के साथ काम करने वाले इन भारतीय नागरिकों को कथित तौर पर जासूसी के एक मामले में पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था. न तो कतर के अधिकारियों ने और न ही भारत ने भारतीय नागरिकों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सार्वजनिक किया है.

Met this morning with the families of the 8 Indians detained in Qatar.

Stressed that Government attaches the highest importance to the case. Fully share the concerns and pain of the families.

Underlined that Government will continue to make all efforts to secure their release.…

