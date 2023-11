'जहरीली' हुई दिल्ली की आबोहवा, सांस लेना भी हो रहा दूभर, GRAP का तीसरा फेज लागू; इन गतिविधियों पर लगी पाबंदी

Delhi Air Pollution: देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास की आबोहवा (Air Quality Index) गुरुवार को बेहद खराब रही. राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के इलाके में पूरे दिन आसमान में धुंध की चादर छाई रही. दिल्ली के कई इलाकों में AQI 402 तक पहुंच गया. इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में ग्रैप (GRAP) का तीसरा फेज लागू कर दिया गया.

Delhi Pollution: GRAP Stage-III restrictions include closing down operations of stone crushers, closing down all mining and associated activities in the NCR, and strict ban on construction and demolition activities in the entire NCR (except certain categories of projects). pic.twitter.com/zzo20TN4Vp

