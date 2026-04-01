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Great Indian Bustard Chick Got Z Plus Security In Kutch Gujarat

अंडे से निकलते ही इस चूजे को मिली Z+ सिक्योरिटी, 50 जवान 24 घंटे तैनात, जानिए क्यों है ये इतना खास

घोसले की ओर जाने वाले रास्ते चुपचाप बंद कर दिए गए हैं. गांव की सड़कों पर आवागमन रोका गया है. टूटी बाड़ की मरम्मत की गई और आसपास मवेशी चराने पर पाबंदी लगा दी गई.

प्रजाति को बचाने का अभियान

किसे कब नाम-शोहरत मिल जाए इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता. गुजरात के कच्छ के अबडासा इलाके में जन्मा एक चूजा सुर्खियों में है. मार्च के आखिरी हफ्ते में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण का एक चूजा अंडे से बाहर निकला. यह राजस्थान में जैसलमेर के रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में AI तकनीक से जन्मा पहला चूजा है. जन्म के तुरंत बाद ही वन विभाग ने इस नवजात चूजे को Z+ स्तर की सुरक्षा प्रदान कर दी, जो आमतौर पर बड़े वीवीआईपी को मिलती है.

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दुनिया की सबसे संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों में शामिल है.

में शामिल है. गुजरात के जंगलों में पिछले एक दशक में यह पहला चूजा है.

चूजे को पहले महीने तक जिंदा रखना सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए विभाग ने कोई कसर नहीं छोड़ी.

50 से अधिक कर्मचारी तैनात

चूजे की सुरक्षा के लिए 50 से अधिक कर्मचारी तैनात किए गए हैं. इनमें फील्ड स्टाफ, सहायक वन संरक्षक, उप वन संरक्षक और पुराने अनुभवी कर्मचारी शामिल हैं. तीन शिफ्टों में 24 घंटे निगरानी चल रही है. वॉच टावरों पर स्पॉटिंग स्कोप और दूरबीन से हर पल नजर रखी जा रही है.

घोसले की ओर जाने वाले रास्ते बंद

घोसले की ओर जाने वाले रास्ते चुपचाप बंद कर दिए गए हैं. गांव की सड़कों पर आवागमन रोका गया है. टूटी बाड़ की मरम्मत की गई और आसपास मवेशी चराने पर पाबंदी लगा दी गई. आवारा कुत्तों और शिकारी जानवरों को दूर रखने के लिए इलाके के जलस्रोतों को सूखा छोड़ दिया गया.

उसके शरीर पर लगाए गए टैग

मादा गोडावण 3 वर्ग किलोमीटर के घास के मैदान में घूम रही है. पिछले साल अक्टूबर में उसके शरीर पर लगाए गए टैग से रीयल टाइम डेटा मिल रहा है. अगर वह बेचैन या तेज हरकत करती है तो कर्मचारी कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच जाते हैं. हर हरकत की रिपोर्ट गांधीनगर और अहमदाबाद के आला अधिकारियों को भेजी जा रही है.

भारतीय वन्यजीव संस्थान के विशेषज्ञ कर रहे हैं देखभाल

जैसलमेर और कच्छ स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान के विशेषज्ञ पूरी अभियान की देखरेख कर रहे हैं. प्रधान मुख्य संरक्षक (वाइल्डलाइफ) जयपाल सिंह ने कहा कि यह चूजा संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. विभाग इसे घर के बच्चे की तरह देखभाल कर रहा है. वन विभाग का पूरा स्टाफ एक-दूसरे से लगातार संपर्क में है. हर कर्मचारी अपनी क्षमता से मदद कर रहा है. यह सुरक्षा सिर्फ चूजे तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी प्रजाति को बचाने का अभियान है.

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