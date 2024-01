'पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए...' Karpoori Thakur को 'भारत रत्न' देने पर PM मोदी ने जताई खुशी

Bharat Ratna Award: जननायक कर्पूरी ठाकुर को उनकी 100वीं जयंती से ठीक एक दिन पहले देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न (मरणोपरांत) से नवाजे जाने की घोषणा की गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि यह हाशिए पर पड़े लोगों के लिए एक योद्धा और समानता व सशक्तीकरण के दिग्गज के रूप में उनके स्थायी प्रयासों का एक प्रमाण है. PM मोदी ने ट्वीट किया, ‘मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने समाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न (Bharat Ratna) से सम्मानित करने का निर्णय लिया है. उनकी जन्म-शताब्दी के अवसर पर यह निर्णय देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है.

पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए कर्पूरी जी की अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है. यह भारत रत्न न केवल उनके अतुलनीय योगदान का विनम्र सम्मान है, बल्कि इससे समाज में समरसता को और बढ़ावा मिलेगा.

#WATCH | Samastipur, Bihar: On Karpoori Thakur being awarded the Bharat Ratna, his son and JD (U) MP Ram Nath Thakur says, ” I want to thank central govt from my side as well as on behalf of my party and people of Bihar…I don’t see it from the side of politics. His (Karpoori… pic.twitter.com/I1j7zHZtR3

— ANI (@ANI) January 23, 2024