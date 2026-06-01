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फुटबॉल फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी! अब 'Z' पर दिखेगा FIFA World Cup, 2034 तक की डील पक्की

भारतीय फुटबॉल दर्शकों के लिए बड़ा ऐलान हुआ है. जी एंटरटेनमेंट ने फीफा के साथ आठ साल की साझेदारी की है, जिसके तहत वर्ल्ड कप 2026 समेत कई बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों का प्रसारण और डिजिटल स्ट्रीमिंग भारत में की जाएगी.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 1, 2026, 7:39 PM IST
फुटबॉल फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी! अब 'Z' पर दिखेगा FIFA World Cup, 2034 तक की डील पक्की

FIFA World Cup 2026: भारत में फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. अब दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंटों का रोमांच भारतीय दर्शक ‘जी’ के प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे. जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संस्था फीफा के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, जिसके तहत कंपनी को भारत में कई बड़े फीफा टूर्नामेंटों के मीडिया अधिकार मिल गए हैं.

इस नई साझेदारी के बाद फीफा विश्व कप 2026 का सीधा प्रसारण भारतीय दर्शकों के लिए जी नेटवर्क पर उपलब्ध होगा. इसके अलावा कंपनी को 2034 तक आयोजित होने वाले कई अन्य प्रमुख फीफा आयोजनों के प्रसारण और डिजिटल अधिकार भी प्राप्त हुए हैं. ये करार भारतीय खेल प्रसारण बाजार के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

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बढ़ रही फुटबॉल की लोकप्रियता

फुटबॉल की लोकप्रियता देश में लगातार बढ़ रही है और युवा दर्शकों के बीच इस खेल को लेकर उत्साह पहले से कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है. ऐसे में फीफा जैसे वैश्विक ब्रांड के साथ ये समझौता जी एंटरटेनमेंट के लिए भी रणनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है. फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको संयुक्त रूप से करेंगे. ये टूर्नामेंट 11 जून 2026 से शुरू होगा और दुनिया भर की टॉप राष्ट्रीय टीमें इसमें हिस्सा लेंगी.

करोड़ों भारतीय फुटबॉल प्रशंसक अब इस प्रतियोगिता के हर महत्वपूर्ण मुकाबले का सीधा आनंद ले सकेंगे. जी एंटरटेनमेंट अपने नए खेल मंच ‘यूनाइट8 स्पोर्ट्स नेटवर्क’ के जरिए इन मुकाबलों का प्रसारण करेगा. वहीं, डिजिटल दर्शकों के लिए मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी के ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर उपलब्ध रहेगी. इससे टीवी और मोबाइल दोनों माध्यमों पर दर्शकों को फुटबॉल देखने की सुविधा मिलेगी.

जी एंटरटेनमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनीत गोयंका ने इस साझेदारी को लेकर उत्साह जताया. उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित खेल आयोजनों में से एक को भारतीय दर्शकों तक पहुंचाना कंपनी के लिए गर्व की बात है. उनके अनुसार खेल प्रसारण क्षेत्र में किया गया ये निवेश भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है.

फिलहाल इस घोषणा के बाद भारतीय फुटबॉल प्रशंसकों में उत्साह का माहौल है. अगले कई सालों तक फीफा के बड़े टूर्नामेंट एक ही नेटवर्क पर देखने को मिलेंगे, जिससे दर्शकों को विश्व स्तरीय फुटबॉल का अनुभव पहले से ज्यादा आसान और व्यापक रूप में मिल सकेगा.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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