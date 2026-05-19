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Greater Noida Deepika Nagar Death Case Postmortem Report Raises Disturbing Questions

सीने में जमा 1.5 लीटर खून, किडनी-लीवर डैमेज और हड्डी तक पहुंचा घाव... सामने आई दीपिका नागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट

Deepika Nagar Death Case: ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 में दीपिका नागर की छत से कूदकर मौत हो गई थी. डेढ़ साल पहले ही उसकी शादी हुई थी. दीपिका नागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए खुलासे डराने वाले हैं.

ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 में दीपिका नागर की छत से कूदकर मौत हो गई . (Instagram)

सोशल मीडिया पर इन दिनों दो नाम खूब सर्च किया जा रहा है. पहला- ट्विशा शर्मा का. दूसरा- दीपिका नागर का. 5 महीने पहले शादी के बंधन में बंधी ट्विशा शर्मा ने भोपाल में कथित तौर पर फांसी लगा ली थी. परिवार ने ससुरालवालों पर घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और दहेज हत्या का आरोप लगाया है. वहीं, ग्रेटर नोएडा के जलपुरा इलाके में 25 साल की दीपिका नागर की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. उसके परिवार ने भी ससुरालवालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगाया है. इस बीच दीपिका नागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है. रिपोर्ट के अनुसार, मृतका के शरीर पर कई बाहरी और आंतरिक चोटें पाई गई हैं, जो किसी गंभीर हिंसक घटना की ओर इशारा करती हैं.

ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 में दीपिका नागर की छत से कूदकर मौत हो गई थी. डेढ़ साल पहले ही उसकी शादी हुई थी. परिवार का आरोप है कि ससुरालवालों ने दहेज के लालच में उसकी हत्या कर दी. बाद में उसके शव को छत से नीचे फेंक दिया. दीपिका नागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए खुलासे डराने वाले हैं.

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में क्या?

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, दीपिका के दाहिने चेहरे पर करीब 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा गहरा कंट्यूजन मिला. उसके बाएं हाथ की कोहनी और फोरआर्म पर भी चोट के निशान पाए गए. बाएं कान से खून निकलने की बात भी सामने आई है.

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दीपिका नागर को कितने घाव?

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, दीपिका नागर को सबसे गंभीर चोट दाहिनी जांघ पर लगी थी. यहां करीब 38 सेंटीमीटर लंबा और 14 सेंटीमीटर चौड़ा ब्लू प्रेशर मार्क पाया गया. यानी यहां खून का थक्का था.

उसके बाएं घुटने की हड्डी तक में गहरा घाव मिला है. दीपिका की नाक और सीने में खून जमा हुआ था. सीने में करीब 1.5 लीटर तक खून जमा हुआ मिला है. उसे इतनी चोटें आईं कि उसकी स्प्लीन ही फट गई थी.

दीपिका के दिमाग के बीच और बाईं ओर वाले हिस्से में खून के थक्के जमे हुए मिले हैं.

इसके अलावा इंटरनल ब्लीडिंग होने की बात भी सामने आई है. उनकी बाई किडनी भी पीली पड़ चुकी थी. लीवर का भी बुरा हाल था.

रिपोर्ट के मुताबिक, दीपिका के बाएं नथुने और मुंह से भी खून बह रहा था. हार्ट चैंबर भी पूरी तरह खाली पाए गए.

विसरा जांच के लिए भेजा गया

दीपिका नागर की पोस्टमार्टम के दौरान विषैले पदार्थ की आशंका को देखते हुए विसरा सुरक्षित कर जांच के लिए भेजा गया है. पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.

पति और ससुर गिरफ्तार

दीपिका की शादी करीब डेढ़ साल पहले जलपुरा गांव के निवासी ऋतिक से हुई थी. उनके पिता ने आरोप लगाया था कि शादी में 11 लाख रुपये कैश, सोना और स्कॉर्पियो गाड़ी दिए गए थे. इसके बाद ससुरालवाले फॉर्चुनर कार और 50 लाख रुपये की मांग कर रहे थे. इसके लिए दीपिका को परेशान किया जाने लगा था. घटना वाले दिन भी वह उसके ससुराल बात करने और समझाने गए थे, लेकिन इसके कुछ देर बाद उन्हें फोन आया कि उनकी बेटी छत से गिर गई है. उसे अस्पताल लेकर जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पिता की शिकायत पर FIR

पुलिस ने बताया कि दीपिका के पिता की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. दीपिका के पति ऋतिक और ससुर मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया है.