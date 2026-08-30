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6 साल की बच्ची से दुष्कर्म-हत्या करने वाला एनकाउंटर में ढेर, क्राइम सीन रीक्रिएट करते वक्त मुठभेड़, 24 घंटे में मार गिराया

ग्रेटर नोएडा के हल्दौनी गांव में 6 साल की बच्ची की कथित दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया. पुलिस के मुताबिक, वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद कराने के दौरान आरोपी ने पुलिस पर गोली चला दी.

Written by: Tanuja Joshi
Published: August 30, 2026, 11:16 AM IST
6 साल की बच्ची से दुष्कर्म-हत्या करने वाला एनकाउंटर में ढेर, क्राइम सीन रीक्रिएट करते वक्त मुठभेड़, 24 घंटे में मार गिराया

Greater Noida Crime News: ग्रेटर नोएडा के हल्दौनी गांव में छह साल की बच्ची की कथित दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया है. शनिवार दोपहर पुलिस वारदात की कड़ियां जोड़ने और घटनास्थल से जुड़े सबूत तलाशने के लिए आरोपी को लेकर गई थी. इसी दौरान आरोपी ने कथित तौर पर पुलिस टीम पर गोली चला दी.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी की उम्र करीब 40 साल थी और वह बच्ची के लापता होने के मामले में मुख्य संदिग्ध था. पुलिस को शक है कि बच्ची को शुक्रवार दोपहर अगवा किया गया और उसके साथ यौन अपराध के बाद उसकी हत्या कर दी गई.

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तालाब के पास मिला बच्ची का शव

बच्ची शुक्रवार दोपहर घर से लापता हुई थी. परिवार ने रात में इकोटेक-3 थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने बच्ची की तलाश के लिए पांच टीमें गठित कीं और आसपास के इलाकों में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया.

शनिवार सुबह पुलिस को गांव के पास एक तालाब के नजदीक बच्ची का शव मिला. शव मिलने की खबर फैलते ही स्थानीय लोग सड़क पर जमा हो गए और घटना के विरोध में नारेबाजी की. बच्ची का परिवार गांव में मिठाई की दुकान चलाता है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बच्ची को आखिरी बार किसके साथ देखा गया था और उसे किस परिस्थिति में आरोपी तक पहुंचाया गया.

CCTV से आरोपी तक पहुंची पुलिस

जांच के दौरान पुलिस ने CCTV फुटेज और अन्य स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर मुख्य आरोपी की पहचान की. शनिवार दोपहर उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया.

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि उसने अपराध में इस्तेमाल हथियार को D-Park पुलिस चौकी के पास झाड़ियों में छिपाया है. पुलिस टीम जब उसे हथियार बरामद कराने के लिए उस जगह लेकर पहुंची, तो आरोपी ने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों को धक्का दिया और छिपाकर रखी पिस्टल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी.

फायरिंग में पुलिसकर्मी घायल

पुलिस के अनुसार, आरोपी की गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया. इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी को गोली लगी.

दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने आरोपी को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल पुलिसकर्मी का इलाज जारी है.

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को शुरुआती जांच में संदेह है कि दुष्कर्म और हत्या की घटना दूसरे संदिग्ध के घर में हुई थी. पुलिस एक विस्तारित परिवार के सदस्य की भूमिका की भी जांच कर रही है. स्थानीय लोगों के अनुसार, आरोपी बच्ची के चाचा का किरायेदार था.

पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होगी

पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इसके लिए डॉक्टरों का एक पैनल गठित किया गया है और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी. मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 और 103 के साथ POCSO Act की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

इस बीच सोशल मीडिया पर एक CCTV वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर बच्ची के पीछे एक व्यक्ति जाता दिखाई दे रहा है. वीडियो में वही व्यक्ति बाद में पीठ पर बोरी जैसी चीज लेकर लौटता नजर आता है. हालांकि, इस फुटेज की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस अब हत्या की पूरी कड़ी, दूसरे संदिग्ध की भूमिका और बच्ची के साथ हुई घटना की परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए सबूत जुटा रही है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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