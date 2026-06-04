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ग्रेटर नोएडा वालें दे ध्यान! 3 से 13 जून के बीच इन रुट्स पर बंद रहेगी आवाजाही, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Greater Noida 3-13 June traffic advisory 2026: ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक क्रिकेट स्टेडियम में BIG क्रिकेट लीग सीजन-2 के चलते 3 से13 जून 2026 तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा. जानिए कौन से रास्ते बंद रहेंगे, मैच देखने आने वाले लोगों के लिए पार्किंग की क्या व्यवस्था होगी...

Written by: Satyam Kumar
Published: June 4, 2026, 2:50 PM IST
Noida routes diversion
3 से 13 जून के बीच इन रास्ते पर बाधित रहेगी आवाजाही,

Noida 3-13 June traffic diversion route list: ग्रेटर नोएडा से रोज ऑफिस आने-जाने वाले लोगों के लिए एक बेहद जरुरी खबर है. ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक क्रिकेट स्टेडियम में 13 जून 2026 तक BIG क्रिकेट लीग सीजन-2 का शानदार आयोजन हो रहा है. इस बड़े टूर्नामेंट में उमड़ने वाली भारी भीड़ के कारण सड़कों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से आपको बचाने के लिए पुलिस ने नए डायवर्जन रूट्स लागू किए हैं. अगर आप भी डेली ग्रेटर नोएडा से आवाजाही करते हो तो घर से निकलने से पहले नोएडा ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी की गई नई एडवाइजरी को ध्यान से जरूर पढ़ लें.

13 जून को ट्रैफिक डायवर्जन

स्टेडियम में हो रहे इस बड़े क्रिकेट इवेंट में रोजाना लगभग 3,000 से 4,000 दर्शकों के आने की उम्मीद जताई गई है. इतनी भारी संख्या में लोगों और उनकी गाड़ियों के आने से सड़कों पर जाम न लगे, इसीलिए ट्रैफिक पुलिस ने पहले से ही तैयारी कर रही है. वहीं, यातायात पुलिस ने साफ किया है कि डायवर्जन के दौरान भी एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन गाड़ियों को बिना किसी रोक-टोक के जाने दिया जाएगा. इसके साथ ही, अगर रास्ते में कहीं भी आपको ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है, तो आप तुरंत पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क करके मदद मांग सकते हैं.

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स्टेडियम के अंदर गाड़ियां कहां पार्क करें?

मैच देखने आने वाले दर्शकों और वीआईपी मेहमानों के लिए पुलिस ने बिल्कुल अलग और व्यवस्थित पार्किंग जोन बनाए हैं। वीआईपी वाहनों को गेट नंबर-2 के सामने, मीडिया की गाड़ियों को गेट नंबर-3 के सामने, दोपहिया वाहनों को गेट नंबर-1 के पास और चार पहिया वाहनों को गेट नंबर- 4 के पास पार्क किया जाएगा, जबकि पुलिस गाड़ियां सिटी वन पार्क में खड़ी होंगी.

इन रास्तों पर भूलकर भी न जाएं

  • अल्फा कॉमर्शियल मार्ग डायवर्जन: अल्फा कॉमर्शियल गोलचक्कर से अल्फा कॉमर्शियल पार्क या अवध ग्रीन्स गोलचक्कर की तरफ जाने वाली गाड़ियां सीधे नहीं जा सकेंगी. इन वाहनों को परी चौक, पी-3 गोलचक्कर, ऐच्छर चौक, होंडा CL चौक और भाटी गोलचक्कर (कासना की ओर) होते हुए 130 फुट रोड की तरफ भेजा जाएगा.
  • अवध ग्रीन्स मार्ग डायवर्जन: अल्फा कॉमर्शियल पार्क/अवध ग्रीन्स गोलचक्कर से जेपी ग्रीन्स की तरफ जाने वाले वाहनों को सीधे 130 फुट रोड का इस्तेमाल करके अपने गंतव्य तक जाना होगा.
  • डेल्टा-1 मार्ग डायवर्जन: डेल्टा-1 गोलचक्कर से सीधे आईटीबीपी गोलचक्कर की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को रोककर 130 फुट रोड की तरफ मोड़ दिया गया है.
  • पी-3 स्वर्ण नगरी मार्ग डायवर्जन: पी-3 से स्वर्ण नगरी मार्ग होते हुए आईटीबीपी या ऐच्छर गोलचक्कर जाने वाले वाहन सीधे नहीं जा सकेंगे; उन्हें पी-3 से ऐच्छर चौक, होंडा CL चौक और भाटी गोलचक्कर होते हुए 30 फुट रोड का सहारा लेना होगा.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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