  • Hindi
  • India Hindi
  • Greater Noida Sector 150 Accident Software Engineer Yuvraj Mehta Death Authority Negligence

मदद की गुहार लगाता रहा गड्ढे में गिरा इंजीनियर, वहीं खड़ा था बेबस सिस्टम! ग्रेटर नोएडा हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है. ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि उस सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है जिसने मौत के उस गड्ढे को खुला छोड़ दिया था.

Published date india.com Published: January 19, 2026 10:04 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
मदद की गुहार लगाता रहा गड्ढे में गिरा इंजीनियर, वहीं खड़ा था बेबस सिस्टम! ग्रेटर नोएडा हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी

Greater Noida Car Accident: यह घटना केवल एक सड़क दुर्घटना नहीं है, बल्कि सिस्टम की उस लापरवाही का जीवंत प्रमाण है जो मासूम जिंदगियों को लील जाती है. ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-150 में हुई यह घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जहां एक पिता की आंखों के सामने उसका जवान बेटा पानी से भरे गहरे गड्ढे में समा गया.

शुक्रवार की रात घना कोहरा छाया हुआ था और सड़कें खामोश थीं. गुरुग्राम की एक नामी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करने वाले 27 वर्षीय युवराज मेहता अपनी कार से घर लौट रहे थे. सेक्टर-150 में एटीएस ली-ग्रैंडियोज मोड़ के पास अचानक उनकी कार अनियंत्रित हुई.

आधी रात का वो खौफनाक मंजर

कोहरा इतना घना था कि रास्ते का अंदाजा लगाना मुश्किल था. कार अचानक सड़क किनारे की दीवार तोड़ते हुए पास के एक निर्माणाधीन मॉल के 40 फीट गहरे बेसमेंट में जा गिरी. यह बेसमेंट बारिश और रिसाव के पानी से पूरी तरह भरा हुआ था.

‘पापा, मुझे बचा लीजिए’

कार जैसे ही गड्ढे में गिरी, युवराज को अपनी जान पर खतरा महसूस होने लगा. मौत को करीब देख उन्होंने अपने पिता, राजकुमार मेहता को फोन मिलाया. फोन उठते ही युवराज की रुआंसी और डरी हुई आवाज आई, “पापा, मैं एक गहरे गड्ढे में गिर गया हूं. चारों तरफ पानी ही पानी है, मैं डूब रहा हूं. प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता.” बेटे की यह पुकार सुनकर पिता बदहवास होकर मौके की तरफ भागे. जब वे वहां पहुंचे, तो मंजर देख उनका कलेजा कांप उठा.

दो घंटे का संघर्ष और बेबस पिता

मौके पर पहुंचकर पिता ने देखा कि युवराज कार से बाहर निकलकर उसकी छत पर बैठे थे. चारों तरफ काला पानी, हड्डियों को जमा देने वाली ठंड और घना कोहरा. युवराज ने अपने मोबाइल की टॉर्च जला रखी थी और हाथ हिलाकर मदद की गुहार लगा रहे थे. वहां पुलिस और दमकल की टीमें भी पहुंच चुकी थीं.

करीब पौने दो घंटे तक युवराज मौत से लड़ते रहे. किनारे पर खड़े पिता चिल्ला रहे थे, “बेटा हिम्मत रखना,” लेकिन कोहरे और पानी की गहराई के कारण रेस्क्यू टीम उन तक नहीं पहुंच पाई. रात के करीब 1:45 बजे कार धीरे-धीरे पूरी तरह पानी में डूब गई और उसके साथ ही युवराज की आवाज भी हमेशा के लिए खामोश हो गई. एक पिता ने अपनी आंखों के सामने अपने इकलौते बेटे को जलसमाधि लेते देखा.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

लापरवाही का वो खुला गड्ढा

यह सवाल उठना लाजिमी है कि इस मौत का असली जिम्मेदार कौन है? जिस जगह यह कार गिरी, वह जमीन नोएडा प्राधिकरण के अधीन थी. वहां 40 फीट गहरा जानलेवा गड्ढा खुला छोड़ दिया गया था. कोहरे के दौरान वाहन चालकों को सचेत करने के लिए वहां न तो कोई रिफ्लेक्टर था, न ही कोई चेतावनी बोर्ड.

देर से जागा सिस्टम

सबसे दुखद बात यह है कि युवराज की मौत के अगले ही दिन प्रशासन ने वहां रातों-रात मलबा डलवाना और डायवर्जन बोर्ड लगाना शुरू कर दिया. युवराज के पिता का सवाल सिस्टम को झकझोरता है, “जो काम आज हो रहा है, अगर वह कल हुआ होता, तो मेरा बेटा जिंदा होता.”

एक हंसता-खेलता परिवार उजड़ गया

युवराज सिर्फ 27 साल के थे और अपने परिवार की उम्मीदों का केंद्र थे. सिस्टम की एक छोटी सी अनदेखी ने उनके सुनहरे भविष्य और एक पिता के बुढ़ापे की लाठी को छीन लिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पहले भी इस गड्ढे को लेकर शिकायत कर चुके थे, लेकिन अधिकारियों ने तब तक इंतजार किया जब तक किसी की जान नहीं चली गई.

आज युवराज के पिता राजकुमार मेहता के पास सिर्फ यादें और न्याय की गुहार बची है. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन क्या जांच की रिपोर्टें उस पिता को उसका बेटा वापस दे पाएंगी? यह घटना हम सबके लिए एक सबक है कि विकास की इस दौड़ में सुरक्षा को नजरअंदाज करना कितना घातक हो सकता है.

About the Author

Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.