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ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, वन-टाइम सेटलमेंट से पानी का बकाया चुकाने पर मिलेगी भारी छूट, जानें कैसे

Water Bill Waiver Greater Noida: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पानी के बकायेदारों के लिए वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना शुरू की है. 30 जून 2026 तक बकाया बिल चुकाने पर ब्याज में 40% तक की भारी छूट मिलेगी.

Written by: Satyam Kumar
Published: June 12, 2026, 10:58 AM IST
Greater Noida Water Bill OTS Scheme
ग्रेटर नोएडा पानी के बिल में भारी छूट

Greater Noida water bill OTS scheme: क्या आपके घर, दुकान या फैक्ट्री का पानी का बिल काफी समय से बकाया है? और क्या उस पर साल-दर-साल जुड़ते ब्याज को देखकर आपकी चिंता बढ़ रही है? वहीं, अगर आप ग्रेटर नोएडा में रहते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, नोएडा विकास प्राधिकरण आपको वन टाइम सेटलमेंट के जरिए पानी के भारी-भरकम बिल से छुटकारा पाने का मौका दे रहा है. इस योजना के तहत अगर आप अपना पानी का बिल चुकाते हैं, तो आपको भारी-भरकम ब्याज में पूरे 40 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी.

पानी के बिल का वन-टाइम सेटलमेंट

कई बार लोग अनजाने में या किसी अन्य वजह से समय पर पानी का बिल नहीं चुका पाते. धीरे-धीरे इस बिल पर ब्याज जुड़ता जाता है. इंटरेस्ट जुड़ते-जुड़ते ये राशि इतनी बड़ी हो जाती है कि इसे एक साथ चुकाना बोझ लगने लगता है. इसी समस्या से निपटने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सेटलमेंट स्कीम लेकर आई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को बिना किसी कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई के डर के, आसानी से अपना पुराना बकाया चुकाने का मौका देना है.

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जितनी जल्दी भुगतान, उतना बड़ा फायदा

नोएडा प्राधिकरण के नोटिफिकेशन के अनुसार, यदि आप ग्रेटर नोएडा में रहते हैं या यहां आपका कोई बिजनेस/संस्थान है और आप पर पानी का बिल बकाया है, तो आप इस योजना के योग्य हैं. वहीं,  प्राधिकरण ने इस योजना को पहले आओ, ज्यादा पाओ की तर्ज पर डिजाइन किया है. यानी जो उपभोक्ता जितनी जल्दी अपना बकाया चुकाएगा, उसे उतनी ही अधिक राहत मिलेगी. छूट का स्लैब इस प्रकार तय किया गया है,

ब्याज में मिलने वाली छूट

  • 30 जून 2026 तक 40% की भारी छूट,
  • 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक 30% की छूट
  • 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक 20% की छूट

बता दें कि छूट केवल आपके बिल पर लगे ब्याज पर मिलेगी. आपको पानी के बिल की मूल राशि का पूरा भुगतान करना होगा.

समय सीमा के बाद क्या?

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि यह योजना केवल 31 अगस्त 2026 तक ही प्रभावी रहेगी. इसके बाद किसी भी बकायेदार को कोई रियायत नहीं दी जाएगी और सामान्य नियमों के तहत पूरी वसूली की जाएगी. बता दें कि जो लोग इस छूट के बाद भी अपना बकाया क्लियर नहीं करेंगे उनके खिलाफ प्राधिकरण सख्त एक्शन लेगी,

  • पानी का कनेक्शन तुरंत काटा जा सकता है,
  • कानूनी नोटिस भेजा जा सकता है,
  • भू-राजस्व (Land Revenue) नियमों के तहत बकाये की जबरन वसूली की जा सकती है,

प्राधिकरण के अधिकारियों ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई या कनेक्शन कटने की असुविधा से बचने के लिए तुरंत इस योजना का लाभ उठाएं.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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