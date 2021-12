CDS General Bipin Rawat का जिस हेलीकॉप्टर दुर्घटना (Helicopter Crash) में निधन हुआ था, उसमें इकलौते जिंदा बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह (Group Captain Varun Singh) का भी बुधवार को निधन हो गया. भारतीय वायु सेना ने एक ट्वीट के जरिए यह दुखद खबर दी.Also Read - Squadron Leader कुलदीप सिंह के परिवार को एक करोड़ रुपए देगी राजस्थान सरकार

IAF is deeply saddened to inform the passing away of braveheart Group Captain Varun Singh, who succumbed this morning to the injuries sustained in the helicopter accident on 08 Dec 21. IAF offers sincere condolences and stands firmly with the bereaved family.



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने गर्व, वीरता और अत्यधिक प्रोफेशनलिज्म के साथ देश की सेवा की. उनके निधन से बेहद आहत हूं. राष्ट्र के लिए उनकी समृद्ध सेवा को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा. उसके परिवार तथा मित्रों के लिए संवेदनाएं. ओम शांति'

Group Captain Varun Singh served the nation with pride, valour and utmost professionalism. I am extremely anguished by his passing away. His rich service to the nation will never be forgotten. Condolences to his family and friends. Om Shanti.

