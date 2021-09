Guinness Book of World Record: कश्मीर के बडगाम जिले के नरबल के रहने वाले 23 साल के युवक आदिल तेली ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की 3600 किलोमीटर की दूरी साइकिल से 8 दिनों में तय कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है. मध्य कश्मीर के रहने वाले युवक आदिल तेली ने यह दूरी आठ दिन, एक घंटे और 37 मिनट में पूरी की है. आदिल ने इस वर्ष 22 मार्च को सुबह करीब साढ़े सात बजे श्रीनगर के लाल चौक के प्रतिष्ठित घंटाघर से अपनी यात्रा शुरू की और 30 मार्च को सुबह करीब नौ बजे कन्याकुमारी पहुंच गए थे.Also Read - Letesenbet Gidey ने रच दिया इतिहास, महिलाओं की 10 हजार मीटर दौड़ में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए आदिल ने कहा, मैं एक साल के लिए साइकिल से कश्मीर से कन्याकुमारी जाने की योजना बना रहा था. जिसके बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे एक प्रायोजक से मिलवाया जिसने मुझे तैयार करने के लिए कहा और विश्व रिकॉर्ड बनाने में हर संभव मदद का आश्वासन दिया. Also Read - Diwali 2020: प्रभु श्रीराम की अयोध्या आज रचेगी इतिहास, जब जगमगाएंगे 5.50 लाख दीये..

J&K | Cyclist Adil Teli created a Guinness Book of World Record for the fastest Kashmir to Kanyakumari journey on cycle “I started my journey on March 22. I trained in Amritsar, Punjab for 6 months before the ride. I used to train rigorously there for this record,”he said (07.09) pic.twitter.com/I89j2FDGBm

Also Read - Avoid These Things While Cycling: साइकिल चलाने के हैं शौकीन तो इन गलतियों से रहें दूर, जानें किन बातों का रखना है आपको ध्यान

आदिल ने बताया कि मेरे कोच राजेश कौशिक ने मुझे इसके लिए प्रशिक्षित किया और महीनों के प्रशिक्षण के बाद, मैंने पिछले साल नवंबर में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आवेदन किया था और फरवरी के अंत में मेरा आवेदन स्वीकार कर लिया गया था.

I would like to thank the UT admin for especially opening the new Banihal-Qazigund tunnel for me. I faced many difficulties during the journey but I was determined to break the record. I completed the distance in 8 days, 1 hour and 37 minutes & set a new world record: Adil Teli pic.twitter.com/aoIJVn6cY5

— ANI (@ANI) September 8, 2021