नई दिल्लीः दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो यह चाहते हैं कि वह जिंदगी में कुछ ऐसा करें जिससे उनका नाम अच्छे काम के लिए दुनिया भर में फेमस हो जाए. कई लोग ऐसा कर भी पाते हैं लेकिन ऐसा करनें में कड़ी मेहनत और जिंदगी के कई साल लग जाते हैं. दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए वर्षों की कड़ी मेहनत लगती है, लेकिन गुजरात की नीलांशी पटेल ने मात्र 17 साल की उम्र में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड(Guinness World Records) में अपना नाम दर्ज करवा लिया है.

दुनिया की हर एक लड़की और महिला लंबे बाल रखना चहाती है लेकिन सब ऐसा नहीं कर पाती. गुजरात अरवल्ली जिले के मोडासा की नीलांशी ने सबसे लंबे बाल का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. बृजेश पटेल की बेटी नीलांशी पटेल 12 वीं कक्षा में पढ़ाई करती है. जिसने 3 साल की उम्र से अपने बालों को न कटवा कर रिकॉर्ड ब्रेक लम्बे बाल रखे हैं. नीलांशी के बाल 6 फीट यानी 190 सेंटीमीटर जितने लम्बे हैं जो कि अब एक विश्व रिकॉर्ड है.

Gujarat:17-yr-old Nilanshi Patel,resident of Aravalli, breaks her own Guinness World Records in ‘longest hair on a teenager’ category with 190 cm hair. In 2018, her hair was measured at 170.5 cm.”Wherever I go,people want to click selfie with me.I feel like a celebrity,”she says. pic.twitter.com/9s2XH3nfwC

— ANI (@ANI) January 15, 2020