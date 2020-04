अहमदाबाद: गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा मंगलवार सुबह में बुलाई गई बैठक में भाग लेने वाले कांग्रेस के एक स्थानीय विधायक में कोरोना वायरस होने की शाम को पुष्टि हुई है. नगर निगम के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. वहीं, गुजरात में मंगलवार को कोरोना वायरस के संक्रमण के 78 नए मामले आने के बाद राज्य में कोविड-19 के कुल संक्रमित लोगों की संख्या 650 हो गई है. Also Read - Covid-19: बांद्रा में हजारों प्रवासियों के प्रदर्शन से खड़े हुए कई सवाल, आदित्य ठाकरे ने केंद्र पर फोड़ा ठीकरा तो विपक्ष ने लगाए ये आरोप

नगर निगम के उपायुक्त ओमप्रकाश माचरा ने बताया कि कांग्रेस विधायक इमरान खेडावाला में कोरोना वायरस की मंगलवार को शाम को पुष्टि हुई. उन्होंने कहा कि अहमदाबाद के खाड़िया जमालपुर सीट से विधायक को शीघ्र ही कोविड-19 के लिए निर्धारित अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा.

एक अधिकारी ने कहा, आज सुबह गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से मुलाकात करने वाले कांग्रेस विधायक इमरान खेडावाला कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. मुख्यमंत्री के गांधीनगर आवास में रूपाणी के साथा हुई बैठक में खेडावाला कुछ अन्य कांग्रेस विधायकों के साथ मौजूद थे.

Ahmedabad has more than 350 #Coronavirus positive cases. It means that more than 50% cases in Gujarat are from Ahmedabad and to be particular the cases are from the walled city and Danilimda area: Gujarat Chief Minister Vijay Rupani pic.twitter.com/KEgVaUzygd

