Gujarat: 4000 लोगों ने बनाया सूर्य नमस्कार का गिनीज रिकॉर्ड, पीएम मोदी ने की प्रशंसा

Gujrat Surya Namaskar Record: गुजरात के पाटन क्षेत्र से 30 किलोमीटर दूर मोडेरा गांव में निर्मित मोडेरा सूर्य मंदिर के साथ-साथ गुजरात के 108 स्थानों पर 4000 लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार (Surya Namaskar Record) करके गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है. बता दें कि मोडेरा सूर्य मंदिर अपनी शिल्प कला और सुंदरता के लिए देशभर में लोकप्रिय है. नए साल के पहले दिन सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और रिकॉर्ड दर्ज करके राज्य के नाम एक नई उपलब्धि दर्ज कराई है. इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को बधाई दी है.

4000 लोगों द्वारा किए गए सूर्य नमस्कार का गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल X पर बधाई देते हुए लिखा है कि ‘गुजरात में उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ 2024 का स्वागत किया है. 108 स्थान पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करने का गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया’. प्रधानमंत्री आगे लिखते हैं ‘जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति में 108 अंक में का विशेष महत्व है. आयोजन स्थल में प्रतिष्ठित मोडेरा सूर्य मंदिर भी शामिल है, जहां कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए. यह वास्तव में सूर्य और हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रति प्रतिबद्धता का सच्चा प्रमाण है.’

Gujarat welcomed 2024 with a remarkable feat – setting a Guinness World Record for the most people performing Surya Namaskar simultaneously at 108 venues! As we all know, the number 108 holds a special significance in our culture. The venues also include the iconic Modhera Sun… pic.twitter.com/xU8ANLT1aP

