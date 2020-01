वडोदरा: गुजरात के वडोदरा जिले में औद्योगिक एवं मेडिकल गैस उत्पादन कंपनी में शनिवार सुबह हुए विस्फोट में आठ लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. यह विस्फोट पादरा तहसील के गवासाद गांव के पास एम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड में करीब 11 बजे हुआ.

#UPDATE Death toll rises to 6 in explosion at AIMS Industrial Private Limited in Vadodara https://t.co/L1eW2noY3V

