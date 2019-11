गुजरात: हाल ही में गुजरात के वडोदरा में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया. मानसून का मौसम खत्म होते ही यहां दर्जीपुरा की एयरफोर्स कॉलोनी में एक एक मगरमच्छ की जान बचाई गई. वाइल्ड लाइफ की टीम अपनी सूझबूझ और कड़ी मशक्कत के बात इस मगरमच्छ को बाहर निकालने में सफल रही.

Gujarat: A 6.5 feet long crocodile was rescued from a drainage line in Air Force Colony of Darjipura, Vadodara. The reptile was later handed over to the forest department. (05.11.2019) pic.twitter.com/BOgcjwfGFA

