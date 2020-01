नई दिल्‍ली: बीजेपी अध्‍यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री (Union Home Minister) अमित शाह (Amit Shah) इस वीडियो में मकर संक्रति के मौके पर पतंगबाजी का लुत्‍फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं. गुजरात की गांधी नगर सीट से सांसद अमित शाह ने मंगलवार को अहमदाबाद में आयोजित उत्‍तरायण कार्यक्रम में भाग लिया. मकर संक्रांति पर अपने गृह प्रदेश पहुंचे शाह इस दौरान उत्‍सव के माहौल में काफी रंगे नजर आए.

शाह छत पर खड़े होकर पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं और लोगों को हाथ उठाकर अभिवादन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाह के साथ गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्‍यक्ष जीतू वाघानी, कोषाध्‍यक्ष सुरेन्द्रभाई पटेल (सुरेन्द्र काका) भी इस अवसर पर उपस्थित थे.

#WATCH Gujarat: Union Home Minister Amit Shah flies a kite during an #Uttarayan programme in Ahmedabad. pic.twitter.com/cNKhQwiFnt

— ANI (@ANI) January 14, 2020